Keraben traslada su showroom a Feria Valencia mientras ultima uno en Nules

Cevisama calienta motores tras unos años complicados y vuelve al calendario ferial. Un año más, Keraben Grupo participará en este gran escaparate mundial en el que presentará sus colecciones cerámicas para el año 2023, todas unidas por la innovación, el diseño y la inspiración.

En esta edición, Keraben Grupo cambia de ubicación a un espacio expositivo de 1.000 metros cuadrados exclusivo para la firma. Se trata del Pabellón 6Bis - Stand A1, un lugar que pasado el certamen se convertirá en el nuevo showroom para el resto del año.

Cevisama y Keraben Grupo han ido siempre unidos. Una relación que da un paso adelante con la inauguración de un showroom temporal de la compañía en Feria Valencia para todo el año 2023. El nuevo espacio expositivo recibirá el nombre de The Square, un punto neurálgico de unión de las tres marcas (Ibero, Metropol y Keraben) y lugar de encuentro de los clientes de Keraben Grupo.

Fechas

Este showroom se podrá visitar desde el 20 de febrero (la semana anterior a la inauguración de Cevisama) hasta Cevisama 2024, tiempo que Keraben aprovechará para ultimar un nuevo showroom en sus instalaciones de Nules, un espacio que contará con más de 4.500 metros cuadrados.

The Square recreará un área residencial con una plaza central, donde las tres marcas estarán representadas por tres viviendas diferentes, atendiendo al valor de la elegancia de Keraben, el estilo de Metropol y la creatividad de Ibero. «Estas viviendas serán un reflejo de los espacios ideales de nuestros clientes, que podrán comprobar in situ cómo Keraben puede hacer realidad los espacios de sus sueño», explican desde el grupo empresarial con sede en Nules.

Novedades

Bajo el concepto creativo A Reflection of You, Keraben Grupo convertirá este stand en un espacio de diseño en el que los visitantes de la feria no solo podrán descubrir las últimas novedades en cerámica y tendencias del sector, sino que también podrán sumergirse en una memorable experiencia sensorial.

Marcándose como objetivo el transmitir esa fascinación que se genera al vivir algo que nunca antes se ha experimentado, el stand de Keraben Grupo en Cevisama 2023 se transformará en el lugar perfecto para que los profesionales que lo visiten puedan encontrar la inspiración para sus proyectos.