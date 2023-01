La provincia de Castellón está lista para recibir a los Reyes Magos este jueves. Por la mañana, sus majestades desembarcarán a las 11.00 horas en la plaza del Mar (Grau de Castelló). A continuación, se les hará una recepción en la plaza de Sète y se dirigirán a los niños.

Posteriormente, recorrerán los barrios de la ciudad con sus vehículos: Grupo San Agustín, el Raval Universitari, el Grupo Reyes, el Grupo San Lorenzo, el Grupo Rosario, Maset Blau, Grupo Lourdes y Grupo Roquetes. Además, a las 16.00 horas está previsto que los Reyes Magos realicen una visita a la unidad pediátrica del Hospital General.

Cabalgata en Castelló

A las 18.00 horas está previsto que dé comienzo la cabalgata en la capital de la Plana, que partirá desde la plaza Cardona Vives, para recorrer la calle Gobernador, la plaza Borrull, Guitarrista Tárrega, avenida Casalduch, Chatellereault y terminar en el Palau de la Festa, donde de nuevo se dirigirán a los niños.

Alrededor de un millar de figurantes participarán en la recreación, que tendrá como eje temático el bosque animado, con seres fantásticos, como hadas, gnomos, árboles... El color, la luz y el ritmo cobrarán protagonismo para llenar de ilusión a los 'peques' de la casa. Además, se van a tirar alrededor de 4.000 kilos de caramelos. En ella participarán diferentes grupos de animación, espectáculo, música y baile

Los niños de Vila-real volverán a entonar el tradicional Tirorí, tirorí en la cabalgata, que arrancará a las 18.30. La comitiva recorrerá las calles Pius XII, la Murà, Francesc Tàrrega, Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, Raval de Sant Pasqual, calle Major, plaza de la Vila y plaza Major. En el desfile participarán, además de decenas de voluntarios, las agrupaciones Produccions Scura, Grup de Dolçainers i Tabaleters El Trull, la Asociación de Bombos y Tambores de Vila-real, la Unión Musical La Lira, los Pastorets de la Asociación de Hijas de María del Rosario y el grupo de teatro del Club de Tiempo Libre. El desfile finalizará con la Adoración del Niño, la recepción oficial por parte de las autoridades locales y el saludo de los Reyes Magos de Oriente desde el balcón del ayuntamiento.

Ya está todo preparado para la llegada por mar de los Reyes de Oriente a Borriana el 5 de enero. Sus majestades atracarán a las 16.00 horas en el Puerto de Burriana. A partir de las 18.00 horas comenzará la Cavalcada de Reis, que tendrá como novedad una zona sin estímulos sonoros en la zona delimitada y señalizada habilitada en la avenida Jaume I entre el almacén de Vía Pública y la rotonda del camí de l'Eccehomo. El recorrido se iniciará desde la avenida Jaume I hacia la plaza de la Generalitat, continuará por la calle del Escorredor, calle el Raval y plaza del Pla, hasta llegar, finalmente, a la plaza Mayor.

La llegada de Sus Majestades de Oriente a les Coves de Sant Josep y el recorrido en carrozas marcarán la agenda de esta jornada tan esperada por los niños y niñas de la ciudad en la Vall d'Uixó. Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a las 12.00 horas en barca desde el interior de les Coves de Sant Josep. A su salida habrá habilitado un espacio para que todos los asistentes a esta recepción puedan entregar sus cartas y fotografiarse con los Reyes Magos, que atenderán personalmente a los más pequeños.

La cabalgata empezará a las 18.30 horas, tras la visita al belén viviente de l’Assumpció. La salida será desde la avenida Cor de Jesús y seguirá por plaza de la Paz, calle Benigafull, calle Matilde Bel, calle Almenara y avenida Jaume I hasta llegar a la plaza del Centro. El desfile contará con animación, música de las bandas juveniles y pirotecnia y con la participación fundamental del Grup Scout Espadà.

Una vez en el Ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar serán recibidos oficialmente y desde el balcón dirigirán un mensaje a toda la ciudad. Para “disfrutar de uno de los días más mágicos del año”, David Lluch ha invitado a todos los valleros y valleras a salir a la calle y volver a vivir la tradicional cabalgata “como los Reyes Magos y nuestros niños y niñas se merecen”.

La novedad de este año es que Sus Majestades de Oriente llevarán una cesta en las carrozas para recoger los chupetes de todos los bebés y niños que quieran dejarlo.

Todo preparado para la cabalgata de los Reyes Magos en Vinaròs. El desfile saldrá del puerto pesquero a las 18.00 horas y pasará por la calle de Santa Magdalena, avenida del País Valencià, calle de Sant Francesc, plaza Jovellar y plaza Parroquial.

En Benicarló, la comitiva de los Magos de Oriente llegará a las 18.00 horas al Puerto de Benicarló. Acto seguido comenzará a recorrer el casco urbano a las 18.30 horas. Su recorrido pasará por la avenida Marqués, Méndez Núñez, Plaza Mare Molas, Doctor Ferran, Pius XII, Plaza Constitució, Ferreres Bretó, para finalizar en el Ayuntamiento, donde tendrá lugar la recepción a los Reyes, que se dirigirán a los niños benicarlandos.

A partir de las 18 horas las comitivas de Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán Almassora. Las carrozas y la animación saldrán desde la avenida José Ortiz para recorrer el tramo hasta la calle San Luis y enfilar por l’Alcora (Santa Quitèria). La comitiva regresará hacia la plaza de España por la calle Trinidad y finalizará su recorrido en la iglesia del Cristo, donde tendrá lugar la adoración al Niño Jesús.

En esta ocasión, el desfile también regresará a la residencia municipal de la tercera edad aunque, para cumplir los protocolos vigentes contra la pandemia, saludará a las personas internas y a la plantilla desde la cristalera del jardín a las 17 horas. Una vez concluida esta visita, la comitiva se desplazará hasta el cruce de Boqueras con la avenida José Ortiz escoltada por la Policía Local para que arranque un desfile en el que también regresará el lanzamiento de caramelos eliminado durante la pandemia para evitar aglomeraciones.

Onda

El recorrido de las carrozas de sus majestades por las calles de Onda comenzará a las 19.00 horas. Se iniciará en la C/ Cervantes y seguirá por la C/ Ecce Homo, Plaza del Plà, C/ Calatrava, Plaza del Raval de San José, Plaza Rey Don Jaime, Plaza de San Roque y C/ San Miguel. Una vez finalizada la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar saldrán al balcón del Ayuntamiento a saludar a todos los asistentes. Los caramelos que se repartirán durante la cabalgata serán sin gluten.

Los Reyes Magos de Oriente llenará de magia e ilusión las principales calles de Benicàssim, partiendo del Puente de Hierro (17.30) y continuando el recorrido real por la calle Santo Tomás, Avenida Castellón hasta la Plaza de Les Corts Valencianes donde dirigirán a los presentes y saludarán a todos los niños y niñas que quieran acercarse.

Está previsto que a la comitiva la acompañe un desfile de carrozas y contará también con la colaboración de banda municipal ‘La Unión Musical Santa Cecilia’, Colla Por Un día y la participación de la comitiva de Festeras y Festeros de la ciudad, encabezadas por sus reinas mayor e infantil, Andrea y Marta. En cuanto a la seguridad además del dispositivo habitual de seguridad, las carrozas y los vehículos que participan en el desfile cuentan con mecanismos de prevención para evitar cualquier percance.

La cabalgata empezará a las 19.00 horas en la Pista Jardín y acabará en la plaza del Ayuntamiento. El recorrido será el siguiente: Pista Jardí - carrer País Valencià - plaça Juan Bautista (La Salle) - carrer Ferrerets - carrer Loreto - plaça Espanya - carrer Constitució - carretera Ribesalbes - carrer Músic Pere Moliner - avinguda Corts Valencianes - carrer Reverendo Mosén Francisco Paus Ortiz - carrer Vicent Gasch - plaça del Convent - carrer Sant Francesc - plaça de l'Ajuntament.

Los Magos de Oriente llegarán por mar a Orpesa. Tomarán tierra en la plaza de la Concha a las 17.00 horas. Tras llegar a la playa de la Concha, la cabalgata transcurrirá por las principales calles del centro hasta llegar a la plaza Mayor y con una parada previa en la iglesia de San Jaime.

Sus Majestades iniciarán el recorrido a las 19.00 horas por las calles de la capital del Alto Palancia. El desfile recorrerá la avenida Fray Luis Amigó, plaza General Giménez Salas, calle Alicante, calle Valencia, calle Colón, calle Santo Domingo, calle los Aladreros, plaza Agua Limpia, calle Obispo Canubio, calle Fray Bonifacio Ferrer para entrar a la Glorieta Botánico Pau, zona del templete, donde tendrá lugar la recepción a los Reyes Magos.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán al puerto pesquero a las 17.30 y la cabalgata pasará por la Avenida Akraleuke, Avenida España, Avenida del Mar, Avenida Marcelino Roca. A continuación, los Reyes visitarán el Belén y, al finalizar, tendrá lugar el reparto de regalos en la Plaza Santa María.

En primer lugar los Reyes recorrerán las calles de Alcossebre a partir de las 16.30 horas recorriendo la avenida Blasco Ibáñez, Valencia, calle Alcalà, camino L'Atall y la calle Romeral hasta la iglesia. Posteriormente dará comienzo a las 19.00 horas la cabalgata en Alcalà, partiendo desde la calle General Cucala, Doctor Seguer, La Palma,San Nicolás, plaza Juan Vilanova, calle Molinet, calle San Juan y plaza de la Iglesia.

Los niños de Moncofa podrán disfrutar de la cabalgata a partir de las 18.00 horas en un recorrido que contará con animación infantil. El punto de partida es el cuartel de la Guardia Civil y, tras la ofrenda en la iglesia, repartirán los regalos en la Casa de la Cultura.