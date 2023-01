Entrevista a Enric Nomdedeu: "Recuperar empleo industrial dependerá de las ayudas del Gobierno"

El año laboral en Castellón es positivo, pero se observa una desaceleración en la industria

Es evidente que hay un problema. Ha mejorado servicios, como todos los años en este mes, la construcción está estable, pero la industria tiene mucha incertidumbre. Más que por los ERTE y despidos, por saber si las ayudas llegarán y si lo harán a tiempo.

¿Cuáles podrían ser las soluciones para recuperar el empleo en la industria?

La recuperación dependerá de las ayudas que vengan de la mano del Gobierno, y tienen que ser millonarias, como el esfuerzo que se hace con la fábrica de baterías en Sagunto, o en la fabricación de vehículos en la Ford. No entenderíamos cómo la segunda actividad, tras la agricultura, más exportadora del País Valencià, como es la cerámica, no tenga ayudas. Es inexplicable que no haya encima de la mesa 1.000 millones de euros para entregar ya a estas empresas que sufren asuntos externos a los que no pueden hacer frente por sí solas. Si Italia apuesta por su sector cerámico, que España no lo haga es inaceptable.

¿La situación irá a peor en los próximos meses?

La resiliencia de la economía de la Comunitat, y también en Castellón, ha sido extraordinaria, y gracias a esto tenemos los mejores datos de los últimos años, pero hay una espada de Damocles encima de la cabeza, y quien tiene que retirarla es el Estado. La Comunitat no tiene la capacidad financiera para hacerlo.

¿Cuál es el balance del primer año de la reforma laboral?

Muy positivo. Los que la veníamos defendiendo desde hacía tiempo, hemos visto cómo teníamos razón. Los trabajadores no tienen la inestabilidad de encadenar contratos, sino que disponen de una cierta seguridad laboral. Y es bueno para las empresas, porque tener a trabajadores vinculados a medio y largo plazo les beneficia.