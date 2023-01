Dos meses ya sin ti, José Manuel, como te echamos de menos. Historia imborrable del Villarreal CF, constructor de tantas y tantas alegrías.

Aunque soy un gran aficionado del CD Castellón, reconozco que el Villarreal lleva ya mucho tiempo haciendo las cosas muy bien y tú has sido uno de los pilares sobre el que se ha construido ese gran proyecto. Has llevado el nombre de Vila-real más allá de nuestras fronteras, te has codeado con los mejores equipos del continente y por ello el pueblo te estará eternamente agradecido.

Nos conocimos en los años 90, época en la cual Font de Mora (con el cual me unía una buena amistad, ya que solía venir habitualmente a mi pueblo, Villarubia de Santiago, por temas laborales) era el presidente. José Manuel fue el artífice de la transición de este a Fernando Roig, el cual confió en él ya que vio que era una joya sin pulir. Eran los primeros cimientos de lo que ahora es un imperio.

Gracias a sus dotes de negociación y de seriedad consiguió que pasaran por el equipo jugadores de la talla de Riquelme, Forlán, Sorin, Palermo, etc.

José Manuel siempre fue una persona cercana y llana, cada vez que le llamaba al teléfono siempre tenía tiempo para atenderte. Cuando se acercaba por Castellón, si la agenda se lo permitía, pasaba por la taberna taurina, normalmente con Marcos Senna, para dar un saludito.

Siempre lo recordaré, como decimos los castellanos, con sus andares de pato mareado. También en Castellón disfrutaba de grandes amigos (Paweb, César, etc.), con los que compartía comida y la sobremesa con la típica partida de guiñote, donde no falta la palabra burro.

Hombre de palabra, trabajador incansable, trato a la cantera como si fueran estrellas, creyó en el proyecto implicándose al máximo, apoyó el fútbol femenino y el resultado de todo este trabajo ya lo conocéis todos.

Siempre te estaremos agradecidos.