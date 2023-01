La Diputación de Castellón lanza con motivo del inicio del nuevo año a través de sus canales de Internet y redes sociales un vídeo del presidente José Martí titulado ‘2023, un any de reptes. #AvamcemJunts’, grabado en Sant Joan de Penyagolosa, en el que muestra la determinación y el convencimiento de «ganar el futuro». Lo hace desde «un lugar emblemático de la provincia de Castellón» con la intención de «mirar al pasado para aprender y avanzar hacia el éxito». En el mismo, no deja de reconocer errores pero reivindica los aciertos de la gestión realizada a lo largo del actual mandato en un tiempo lleno de complicaciones en el que «como decía Aristóteles, no hace falta un gobierno perfecto, sino práctico y útil».

La elección de Sant Joan de Penyagolosa como escenario de este documento audiovisual hace referencia al compromiso adquirido por la propia Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana y el Obispado de Segorbe-Castellón de restaurar el santuario para convertirlo en motor económico y cultural de Vistabella y su comarca, y del conjunto de la provincia. Al lado de la gente El presidente recuerda que la Diputación «ha cumplido 200 años junto a los ayuntamientos y, por extensión, al lado de toda la ciudadanía», una cercanía en la que pretende seguir profundizando para ofrecer el mejor servei posible a las mujeres y hombres que residen en los distintos puntos del territorio provincial. En este sentido, ha referido que el actual equipo de gobierno progresista de la Diputación que preside ha dejado claro que «todo nos importa» porque «aunque no tengamos competencias en determinadas materias, éstas nos incumben, como ha quedado recientemente de manifiesto con el manifiesto ‘Salvem la ceràmica’ con el que hemos contribuido a trasladar al Gobierno de España la gravedad del problema por el que está atravesando el sector azulejero, que podrá acogerse a las ayudas aprobadas en el último consejo de ministros de 2022 por valor de 950 millones de euros para las industrias gas intensivas». Renacer como el Ave Fénix Martí recuerda que desde el inicio del mandato que arrancó el 28 de junio de 2019 «hemos tenido que hacer frente a pestes, tempestes, borrascas y virulentos incendios como los del pasado verano, pero a pesar de todo, desde esta Diputación tiramos hacia adelante porque creemos en la resiliencia humana, somos como el Ave Fénix que simboliza el renacimiento físico y espiritual, nuestra capacidad de renovarnos, de proteger desde el presente para diseñar el futuro». Un 2022 de contrastes A modo de balance de 2022, el presidente señala que ha sido «un año de contrastes, con la recuperación del turismo y de las fiestas, la vida y las sonrisas en los pueblos, y unos incendios devastadores que hirieron nuestras montañas y nos llenaron de tristeza». No obstante, haciendo uso una vez más de su optimismo antropológico, Martí ha hecho referencia «a la absoluta implicación de la Diputación progresista de Castellón para iniciar la recuperación del territorio». En este sentido, es importante recordar que la Diputación pactó con los municipios afectados por los incendios del pasado verano la firma de convenios singulares que de acuerdo con las alcaldesas y alcaldes afectados se trasladaron a 2023 para sortear el problema de cumplimiento de plazos que hubiera ocasionado implementarlos en el último trimestre del pasado ejercicio. Además, el Patronato Provincial de Turismo está trabajando junto con Turisme Comunitat Valenciana en el desarrollo de planes de dinamización turística en las áreas afectadas por los fuegos declarados en Costur y Bejís. El presupuesto histórico de 2023 Así arranca el ejercicio de 2023, en el que el equipo de gobierno progresista de la Diputación de Castellón que conforman el Partido Socialista y Compromís ejecutará el presupuesto más elevado de la historia de #MésCastelló, que asciende a 188,2 y se verá incrementado a partir de la incorporación de remanentes. Unas cuentas públicas que, además, han tenido el voto afirmativo del Grupo Ciudadanos. El presupuesto permitirá consolidar el plan Castelló Avança que echó a andar en 2022 dotado con 30 millones de euros para ejecutar inversiones municipales a dos años y la reafirmación del Fondo de Cooperación Municipal, con el que los pueblos de la provincia se repartirán 21 millones de euros que se destinarán a aquello que las alcaldesas y los alcaldes consideren conveniente en el ejercicio de la autonomía municipal que la Diputación reconoce. De esos 21 millones de euros, 15 serán aportados por la Diputación de Castellón y 6 por la Generalitat Valenciana. Ambos planes guardan coherencia con la línea estratégica fundamental de lucha contra la despoblación que impregna todas las políticas impulsadas por la Diputación de Castellón.