Los delitos en el ámbito rural se han incrementado en un 6% en la provincia de Castellón con respecto al 2019, según la delegación del Gobierno de la Comunitat tras la primera reunión de la comisión de seguimiento.

Tras ella, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha señalado que el campo valenciano ha sufrido robos por valor de 25 millones, de los que 5 millones corresponden a Castellón.

Mientras la media estatal refleja una subida del 9% en infracciones cometidas en 2022, con respecto a 2019, en la Comunitat Valenciana se reduce un 8%. Especialmente, notable es la caída en la provincia de Alicante, en la que los delitos han bajado un 25%. También bajan en la de Valencia, un 5%, mientras que en Castelló se produce una ligera subida del 6%.

Facilidades para denunciar

Las organizaciones agrarias han reclamado mayores facilidades a la hora de denunciar especialmente en zonas del interior ya que los hechos denunciados son solo la punta del iceberg. Así, Carles Peris, presidente de la Unió de Llauradors, reclamó un modelo más sencillo, como la vía telemática o poder hacerlo a través de ayuntamientos o juzgados de paz. "Muchos agricultores desisten porque burocráticamente se hace pesado y tienes que perder mucho tiempo en la Comandancia de la Guardia Civil", apuntó. "Si no ponemos todas las denuncias de alguna forma los datos no son reales. Si tuviéramos datos más ajustados sería posible pedir más recursos dentro de los dispositivos Roca", ejemplificó.

Por su parte, Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, lamentó que el Código Penal no castigue más adecuadamente al delincuente y más cuando es repetitivo. Puntualizó que mucha gente no denuncia porque no tiene seguro que cobrar, no ha sufrido agresión física o piensa que no va a cobrar ni a coger el delincuente.

Mejor coordinación

Una mejor coordinación en la prevención del delito fue otro de los temas analizados. En este ámbito, Peris reivindicó un impulso a la guardería rural de forma que pudiera prestarse de forma mancomunada dando facilidad a los municipios pequeños que no tienen policía local o disponen de pocos efectivos.

Mejores tecnologías

En este ámbito, Aguado indicó que el equipo Roca está funcionando bien en la coordinación y que se tiene que incentivar desde los consejos agrarios locales que esta sea posible. Bajo su punto de vista, cuando se recurre a drones y cámaras parece que hay menos delincuencia y hemos dicho algo al respecto. "Deberíamos hablar con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias porque en la Comunitat la agricultura no es como en Castilla la Mancha, donde es muy extensivo y continental, aquí hay mucho arbolado, lo que hace que la Policía sea fácilmente burlable, pero si hay drones o sistemas de cámara la vigilancia mejora y su hay buena coordinación entre agricultores, Fuerzas de Seguridad del Estado ayuntamientos y policía local podría haber una vigilancia más intensiva y perfecta.

Qué se roba

Por su parte, Cristóbal Aguado señaló que entre los productos sustraídos se encuentran los aguacates, algarrobas, almendras, caquis, que este año estaban un poco mejor de precio y los daños en instalaciones de riego porque hoy día en muchos pozos se están instalando placas solares y es un problema. "Con la guerra de Ucrania están robando hasta en almacenes agrícolas el gasóleo, abonos, insecticidas y cualquier tipo de puerta metálica, barras de hierro e incluso las persianas enrollables", apuntó, considerando "preocupante" la oleada de robos que se está dando. "Los delincuentes son muy selectivos y van a robar aquello que tiene el mejor precio", señaló Aguado, quien pidió a la Policía Local controlar mejor los productos en los mercados, porque se están cogiendo frutos meses antes de estar maduro y, si conocieran las variedades lo verían.

Comunidades energéticas locales

Ante el aumento del desembolso energético, que se ha incrementado en un 400%, Aguado propuso que se han de dar facilidades para montar comunidades energéticas locales donde varios pozos puedan unirse e instalar placas solares para poder asumir el coste del sistema de vigilancia, ya que este desembolso resulta inasumible para explotaciones pequeñas.

Fauna salvaje

Aguado también mostró su preocupación por los daños que está generando la fauna como buitres o zorros a explotaciones ganaderas de Castellón.

Valoración de la delegada

Las cifras reflejan la importante labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo del pasado año. “La mayor parte de los delitos que se han cometido en el ámbito rural se han esclarecido y, en algunos casos, incluso ha sido posible recuperar la mercancía”, ha explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien también ha hecho hincapié en que el esclarecimiento de los delitos se ha incrementado un 9% en 2022, en comparación con el año 2019. Así señaló: "Los datos de 2022 son positivos, no obstante, debemos seguir buscando fórmulas de coordinación y comunicación para que las personas que se dedican a la agricultura se sientan totalmente seguras y protegidas”.