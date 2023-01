El conseller de Economía de la Generalitat, Arcadi España, defiende la colaboración entre el sector público y el capital privado para conseguir el desarrollo de la industria. Un esquema que también debe aplicarse en la creación de una política industrial europea, que iguale los incentivos que reciben los sectores en cada país.

Durante su intervención en la jornada empresarial de PortCastelló y Mediterráneo, España consideró que ante la lección de los últimos acontecimientos, "hay que tomar las riendas de nuestra economía, reforzar el mercado interior y colaborar con las empresas de manera transparente; y la cerámica es un ejemplo de lo que tiene que ser el futuro de la industria".

Creación de bienestar

El conseller aportó un argumento a la atención que requiere la industria es "un generador de clase media, porque sus sueldos están por encima de la media y tienen una mayor estabilidad laboral, y eso en Castellón se sabe bien".

En cuanto a la colaboración de las administraciones, puso el ejemplo de la gigafactoría de baterías de Sagunt. "Se buscó la oportunidad de Volkswagen, del mismo modo que en los momentos más difíciles de la pandemia todos miraron al sector público para sostener al tejido productivo".

Además, detalló que este acuerdo entre lo público y lo privado es una ayuda para superar los retos medioambientales, y que esta meta no reste capacidad a las empresas, "porque la sostenibilidad, si no es competitiva, no será posible".

Nuevas complicaciones

Una vez detallado el ejemplo de la pandemia, Arcadi España desgranó que, una vez resueltos asuntos como los problemas logísticos internacionales, "con respuestas keynesianas de estar al lado del tejido productivo, llegó la guerra de Putin, la subida de la energía y unos costes que acabaron contaminando a toda la economía, con la subida de los tipos de interés".

A pesar de que en estos momentos "hay datos positivos de empleo y la inflación empieza a minimizarse respecto a los socios europeos, se debe ser muy consciente de la realidad y hay sectores muy afectados por el contexto".

Respuestas iguales

Para superar las actuales turbulencias, los diferentes países han entrado, según el conseller, en "un shock regulatorio, con respuestas asimétricas por parte de gobiernos y actores económicos". Puso como ejemplo el plan de reducción de la inflación de Estados Unidos, con 400.000 millones de dólares, el mantenimiento del capitalismo de Estado en China, y también "el gran paquete de ayudas del gobierno alemán, que se lo puede permitir por su fortaleza industrial, o de Italia".

Consideró que en el ámbito mundial "hay una respuesta que provoca distorsiones en la competitividad", por lo que la solución "debe ser más Europa". Por último, España defendió que se necesita "una política industrial común, y que se garanticen las normas de competencia con los terceros países".