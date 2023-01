Desgraciadamente he recibido la triste noticia del fallecimiento de mi gran amigo Juanjo Vilar, 'El Pipa'. Lo conocí desde los tres años, cuando entró a trabajar con mi abuelo. Él tenía catorce (entonces se podía trabajar a esa edad).

Fue siempre una persona admirable. Yo era un niño y deshacía la faena que él había hecho: ordenar las piezas, los tornillos, las tuercas, etc. Él siempre me decía: “el xiquet de Déu”.

Me enseñó muchas cosas, entre ellas que las personas son lo que son por lo que son, no por lo que tienen. Me enseñó lo que es la verdadera amistad y a querer el mundo del toro --Manzanares padre era su ídolo-- bien entendido. De hecho, fuimos treinta y cinco años juntos a verlos.

Fue un padre ejemplar, sacando adelante a cuatro hijos con muchísimo esfuerzo, haciendo más horas que un reloj sin importarle lo más mínimo. Pero, sobre todo, fue una persona completamente enamorada de su mujer Aurora (ya fallecida, desgraciadamente), a la que espero que haya podido encontrar en el sitio en el cual estén.

Juanjo, yo no sé si puedo expresar lo que siento en este momento, pero sí te puedo decir que estarás para siempre en mi corazón, y que dejarás una huella imborrable en el corazón de todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerte.

Juanjo, jamás te olvidaré. Mi más sentido pésame a Juanjo, Ramón, Silvia y Aurora.