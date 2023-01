El azulejo exige al Consell que retire una subvención que beneficia a empresas extranjeras investigadas por dumping

Tras dos años en blanco, el próximo 27 de febrero volverá a abrir sus puertas Cevisama, el mayor escaparate mundial de la industria azulejera y lo hará, además, con polémica. Y todo por la decisión de la Conselleria de Economía Sostenible, departamento del que depende Feria Valencia, de invertir un millón de euros con el objetivo de atraer compradores para las empresas que expongan en el recinto ferial, una decisión que no ha sentado nada bien a la patronal cerámica Ascer, que denuncia que de esa inversión se van a beneficiar 36 empresas chinas, turcas e indias, países que están siendo investigados por la Unión Europea (UE) en procesos de antidumping.

La patronal azulejera está que trina con la decisión de la Generalitat de subvencionar a empresas a las que llevan años acusando de competencia desleal y así se lo ha hecho saber el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, al conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. A través de una carta, el clúster le pide que rectifique y evite «abrir las puertas a nuestros competidores y con nuestros propios impuestos».

En la misiva, a la que ha tenido acceso Mediterráneo, Nomdedeu critica el destino de la inversión y, además, los hace por dos motivos: por discriminar a las compañías de Castellón que no estarán en Feria Valencia y por beneficiar a empresas de países que son una amenaza para el sector español. «Destinar un millón íntegramente a atraer potenciales compradores para las empresas que expongan en Cevisama, de entrada, segrega entre aquellas que asisten y aquellas que no, lo que a nuestro juicio no debería producirse», dice.

Pero lo más grave, a juicio del máximo representante de la patronal azulejera es que hasta 13 expositores chinos, 15 indios y 8 turcos se aprovecharán «de los cientos de compradores invitados con fondos públicos pagados por ciudadanos y empresas de la Comunitat Valenciana», un hecho que Nomdedeu considera de «amplia gravedad» y que, de no remediarse «no solo complicará la situación» de las empresas de Castellón, sino que «hará cómplice a su Conselleria de ese perjuicio».

Una medida "incoherente" por partida doble

Tras recordarle al conseller Climent que Cevisama 2023 estará marcada por la compleja situación que las empresas del clúster están atravesando desde hace más de un año como consecuencia de los inasumibles precios del gas («de ahí que no pocas empresas tanto del sector del azulejo como de los esmaltes hayan decidido no asistir», asegura), el máximo responsable de Ascer expone que la industria europea ha llevado a cabo este año con éxito un procedimiento de antidumping contra los productos turcos e indios y en los próximos meses concluirán las medidas de defensa comercial contra los azulejos chinos, ante lo que se ha iniciado un proceso para ampliar la protección contra esos productos. «No tengo que decirle la terrible incoherencia que supone la presencia en esta feria de expositores investigados por la CE, pero aún es más incoherente que estas empresas, que nunca deberían haber accedido a Cevisama, se beneficien de políticas pagadas con nuestros impuestos».

Nomdedeu acaba la carta reclamando al conseller que de marcha atrás y evite poner una alfombra roja a los países que tanto daño están causando a los fabricantes de azulejos de Castellón.