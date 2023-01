Castellón capta 2 millones de € para renovables y ultima una planta de biometano

Las nuevas estrategias de Castellón para aumentar su cuota de renovables en este 2023 siguen adelante y, de partida, se materializarán hasta nueve proyectos vinculados a la energía térmica (a partir de solar, biomasa o biogás), destinados a producir electricidad o gas natural como resultado final. La suma de las ayudas públicas concedidas en el 2022 para empresas supera los dos millones de euros, entre la línea lanzada por el Ministerio de Transición Ecológica (a través del IDAE) --con iniciativas en la Vall d’Uixó y Castelló que suman 695.106 euros con fondos europeos-- y la de la Conselleria de Economía Sostenible (mediante IVACE Energía) --con la más importante inversión en la Todolella, seguida de Ribesalbes, Villahermosa del Río, Morella, Castelló, la Salzadella y Benassal, con 1.248.120 euros en su conjunto--.

Más gas natural

El Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDAE) ha dado el ok de fondos Feder para 7 iniciativas de la Comunitat vinculadas a instalaciones de producción térmica: en Algemesí, Llutxent, Náquera, Algimia de Alfara y Quart de Poblet; y dos ubicadas en Castellón (en Castelló y la Vall d’Uixó), con el plazo máximo de finalización del 30 de junio del 2023. La de Castelló la impulsa Solatom-Indertec (asociado a Simetria) y cuenta con 346.098 euros para una actuación solar térmica para uso de servicios o industria, con más de un megavatio de potencia. El otro proyecto, de Aema Servicios Energéticos, ha recibido 349.008 euros, para una planta de biometano (incluyendo solo depuración), que se ubicará sobre 400 m2 en la misma parcela que la actual de biogás de la Vall d’Uixó, una de las de más calado de la Comunitat. El director de Aema en la Vall d’Uixó, Jorge Samper, explicó que se trata de optimizar (upgrading) la producción de gas natural y no solo de electricidad. Actualmente, el 95% de los residuos que procesa son de la industria agroalimentaria de Castellón y norte de Valencia (de mataderos cárnicos, conserveras, sueros de fábricas de queso, etc.).

2.644 kw de potencia

La nueva infraestructura de biometano, de 2.644 Kw de potencia, empezará a construirse en cuanto logre los últimos permisos y tendrá una capacidad notable. «Si ahora, con la planta de biogás se produce una electricidad equivalente al consumo del 10% de la población de la Vall d’Uixó; con la de biometano será ese 10% y, además, el 20% de lo que correspondería al de gas natural doméstico», citó. Con todo, es energía generada volcada a la red y su uso puede ser doméstico o industrial.

Pellet y madera

En cuanto a los proyectos financiados por la Conselleria de Economía, están en su mayoría vinculados al aprovechamiento de biomasa. El de más calado es la compra de una astilladora forestal (por Forestal del Maestrazgo, SL, con 595.960 euros), en la Todolella. Luego, con 290.950 euros, en Ribesalbes, Tecnología de Gasificación SL instalará una cámara de combustión de biomasa para secado de serrín y astilla. Y en Villahermosa del Río, con 261.560 euros, Pellet de Villahermosa SL invertirá en el secadero de bandas de microastilla con caldera de biomasa. En Morella, con 88.102 euros, el ayuntamiento aplicará energía térmica en la rehabilitación del edificio Colomer Zurita fase 2. En Castelló, Arrabal Casa Rural CB obtiene 4.442 euros para una estufa de pellets; en la Salzadella, Ca la Tita SCP, una estufa de leña, con 4.416 euros; y en Benassal, con una subvención de 2.779 euros, una instalación de estufa para una iniciativa de carácter particular.

Seis instalaciones son productoras ya de biogás

Castellón cuenta con dos plantas de biogás, de las pocas y de las de mayor producción de la Comunitat. La de Catí es la cuarta instalación con más biogás generado al año: 1.413 gigavatios a la hora al año; y en la Vall d’Uixó, Aema, genera 991 (siendo la séptima de la lista autonómica). Asimismo, se consolidan, respectivamente, como la segunda y cuarta de la Comunitat si se dejan a un lado las depuradoras o las plantas de residuos sólidos urbanos. Además, generan biogás la EDAR de Castelló y Almasora; y las plantas de valorización de Cervera y Onda.

Mapa actual del biogás en Castellón y la Comunitat

Estrategia 2030: hoja de ruta