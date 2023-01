El president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha mantingut una trobada amb representants del Banc d'Aliments de Castelló en el qual s'han tractat temes de diversa índole, com el finançament que, anualment, rep l'entitat per part de la Diputació de Castelló i que ascendeix a 25.000 euros, així com la nova Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Desaprofitament Alimentari.

Per a Martí, «la labor que realitza el Banc d'Aliments de Castelló és fonamental i, amb aquesta nova llei, el seu treball arribarà a molts més llars que, desafortunadament, requerisquen les seues mans i el seu bon fer». Martí ha afegit que la Diputació de Castelló «sempre estarà al costat dels col·lectius que treballen per al bé comú dels ciutadans i ciutadanes de la província, per això col·laborem anualment amb el Banc d'Aliments».

Augment de la desigualtat

Els representants de l'associació han mostrat la seua preocupació per l'augment dels aliments a gestionar i la possibilitat que els recursos dels quals disposen no siguen suficients per a atendre tot el volum de treball. És per això que Martí s'ha compromés a realitzar un seguiment de la situació.

En la trobada també s'han tractat les últimes actuacions que el Banc d'Aliments ha realitzat com ha sigut l'assistència als desplaçats per la guerra d'Ucraïna. L'associació ha col·laborat amb més de 25 tones d'aliments en aquest conflicte, suplementàries a l'acció social que realitzen habitualment, i que està xifrada en més d'un milió de quilos d'aliments repartits anualment per tota la província.