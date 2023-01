La nueva reina de belleza de Castellón es Nacary Rey Meneses. Esta joven venezolana de 25 años llegó en el 2018 a la capital de la Plana después de comenzar con su carrera como modelo en su país de origen, pero en un primer momento tuvo que aparcarla por necesidades del guión: “Al principio fue difícil porque tuve que realizar varios trabajos como cuidar niños, ya que mi carrera universitaria en Administración Financiera aquí no está convalidada. Para tener un mejor futuro también me formé como maquilladora profesional y seguí estudiando como actriz de teatro, que junto al modelaje es mi gran pasión”.

Recientemente fue coronada como Miss Grand Castellón 2022 y su próximo reto será el de representar el próximo 25 de marzo a la provincia en el concurso Miss Grand Spain en Puerto la Cruz de Tenerife: “Para mí es un orgullo representar esta tierra a nivel nacional. Desde que llegué me enamoré de la gente, de sus calles, plazas, de su cultura y gastronomía. Me han abierto las puertas y ahora tengo la oportunidad de agradecerlo llegando a Miss Grand Mundo”. En la actualidad Nacary se está preparando junto a la delegada Erivest Velázquez y su equipo para un concurso que cuenta “con mucha repercusión a nivel internacional”.

Un salto obligado

Nacida en San Cristóbal, capital del Estado Táchira de Venezuela, Nacary no oculta que dejó atrás “un sinfín de recuerdos, familia, amistades y un caluroso hogar”, pero su esfuerzo está comenzando a obtener los frutos deseados. “En mi país la situación se volvió muy inestable e insegura. La economía cayó y la inseguridad provocó entre otras cosas que quemaran mi universidad, así que ahí no podía seguir. Tras pasar un año en Bogotá y comprobar que la situación en Colombia no era mucho mejor, como tenía un amiga en Castelló me invitó a venir, y no lo pensé”, recuerda.

En su infancia ya realizó sus primeros pinitos como modelo, comenzando su formación en las pasarelas con ocho años y ganando incluso el concurso MissTeenTachira con 16 años, lo que le permitió competir con las principales bellezas venezolanas. Ahora, ya en Castellón, reconoce que “en la provincia hay muchas mujeres guapas que podrían estar también donde estoy”, pero lo dará todo para dejar el pabellón lo más alto posible: “Cuando me presenté al ver la publicidad del concurso no pensaba que fuera a ganar, pero esto me ha permitido retomar mi carrera como modelo y voy a por todas. He venido para quedarme”.

Nacary quiere agradecer también públicamente “la ayuda en estilismo de la peluquería Vanguard, Sheila Despriet como profesora de Pasarela, Mariela Ramírez como Nutricionista y Jorge Villa como profesor de oratoria”. ¡Suerte!