La próxima semana se cumplen tres años de la borrasca Gloria, que azotó Castellón del 19 al 22 de enero del 2020, causando estragos en la costa. Le seguiría Filomena, que del 6 al 11 de enero del 2021 trajo nevadas históricas y provocó daños de nuevo al litoral. Muchos consistorios siguen reclamando medidas para proteger el litoral de nuevos envites y aun hoy quedan ayudas pendientes.

Temporal Gloria: el mar se tragó las playas

El aspecto más significativo del Gloria fue el extraordinario temporal marítimo, con olas de cuatro a seis metros --ocho en alta mar--. La furia del oleaje dejó importantes daños en la costa provincial. De norte a sur, destrozó paseos marítimos, provocó inundaciones que obligaron a desalojar vecinos, hizo intransitables calles y se tragó las playas. Los consistorios valoraron el impacto en 18 millones.

También hubo lluvias intensas --más de 200 l/m²-- y nevadas copiosas con espesores de hasta 86 centímetros (Vilafranca).

Filomena: una histórica nevada

Un año después llegó Filomena. En el interior, la nevada fue histórica en puntos como Atzeneta o Catí, con espesores de más de medio metro en Morella o Vilafranca.

Hubo temporal marítimo, si bien las olas no alcanzaron la altura del 2020. Pese a ello, dejó un reguero de desperfectos, con viales intransitables y restos arrastrados por el oleaje que obligaron, de nuevo, a los munícipes a pedir la intervención de Costas.

Ayudas

Pese a las ayudas del Gobierno, Diputación y Generalitat, en muchos casos, fueron los consistorios los que hicieron el mayor esfuerzo. Por ejemplo, en Moncofa el Ayuntamiento tuvo que hacer frente al 80% de los gastos.

Aun hoy asuntos pendientes

Aún hoy hay asuntos pendientes. Un ejemplo. En Peñíscola, el Ayuntamiento se ha reunido en varias ocasiones con Costas para exigir soluciones a cuestiones como “la Porteta”, la regresión del litoral y los desprendimientos en los acantilados del peñón. Estas tres cuestiones son las tareas pendientes en Peñíscola.

Muchos alcaldes reivindican acciones a largo plazo. El alcalde de Alcalà Francisco Juan pide aprovechar fondos europeos para una acción global sobre el litoral, que dé la solución definitiva al continuo deterioro y evite que cada año deba actuarse de nuevo reparando infraestructuras.

Así, la munícipe de Orpesa, Araceli de Moya, señala: «Aún no hemos logrado que la localidad recupere su playa Morro de Gos como estaba antaño. Vamos a seguir insistiendo en que se tomen medidas definitivas porque probablemente estos temporales se repitan con más fuerza y virulencia incluso y mayor asiduidad».

En la misma línea, el alcalde de Nules, David Garcia, señaló que «Costas no ha invertido nada en nuestras playas en los últimos años ni para reparar playas. Todo lo ha hecho el Ayuntamiento, cada año para que las playas estén a punto en temporada estival.

Burriana

El ayuntamiento de Burriana cuantificó los daños producidos por el temporal gloria en unos 2'5 millones de euros, una cifra de gran envergadura puesto que la borrasca daño prácticamente todo el litoral del municipio. Así, el consistorio solicitó las ayudas habilitadas tanto por parte de Diputación, como Generalitat y el Gobierno de España para arreglar caminos, les Terrasses o la Serratella entre otras actuaciones. No obstante, pese a que Costas se encargó de reparar los cuantiosos daños producidos, lo cierto es que en la localidad no ha avanzado la construcción de ninguno de los espigones planteados. Fuentes municipales aseguran que "es cierto que inviertieron 600.000 euros en la reparación de les Terrases, pero llevamos tiempo esperando los elementos de protección de nuestro litoral que sí han llegado a otros municipios". Informa Isabel Calpe.

Orpesa

El concejal de Playas y Medio Ambiente, Jordi Llopis, explica que "tenían que darnos 300.000 euros de daños por el temporal Gloria y se invirtió en la prolongación del paseo marítimo de la zona de los cámpings". Mientras, "de Filomena no recibimos nada porque la mayor parte de daños fueron por la lluvia y estaba en competencias municipales y no en dominio marítimo".

No obstante, el azote para el municipio costero fue muy fuerte. La alcaldesa, Araceli de Moya, destaca que "es uno de los capítulos más grises y tristes que tuvimos en Orpesa, que afectaron a nuestras playas y estamos luchando encarecidamente para que temporales que puedan repetirse de ese calibre no afecte de esa manera tan brutal a nuestras playas porque de hecho desde que ocurrieron aquellos hechos todavía no hemos logrado que la localidad recupere su playa Morro de Gos como estaba antaño. Nos dejó absolutamente sin playa y la recuperación no ha sido posible de tan grave que fue el daño. Por eso vamos a seguir insistiendo en que se tomen medidas definitivas para que aunque ocurran estos fenómenos, que los expertos nos dicen que probablemente se repitan con más fuerza y virulencia incluso y con mayor asiduidad para que no los suframos tanto los efectos de los temporales. Es un capítulo que dejamos atrás y nos centramos en prevenir posibles temporales similares".

Almenara

Los daños ocasionados por el temporal Gloria en Almenara ascendieron a 68.149 euros y se centraron en la reparación de la estación de bombeo. De ellos, el consistorio ha recibido 31.241 euros. Respecto al temporal Filomena. los trabajos se centraron en la limpieza con máquina del paseo marítimo y la reparación de la turbina y motor, existente en la zona conocida como Pont de l’arena. Los gastos generados por las reparaciones ascendieron a 4.468 euros y fue una ayuda otorgada íntegramente por la Diputación de Castellón. Finalmente todo quedó reparado. Informa Miquel Sànchez.

Vinaròs

Los daños por el temporal Gloria se cifraron en su momento en Vinaròs con 2,6 millones. La Diputació abonó el 85% del importe justificado por el Ayuntamiento, un total de 59.200€, que permitieron financiar parte de las obras. Por parte de la Generalitat, aun falta conocer la resolución de la subvención solicitada por importe de 762.179 €. Por parte de Costas, se destinó una partida de 500.000€ para reparar la zona del Cossis para rehacer el paso de peatones deteriorado por las olas y la reconstrucción de un tramo carretera del camino de la Donzella totalmente desaparecido. Por otro lado, también intervino en la zona de Cala Puntal para reparar el rompeolas, así como la pasarela de peatones que también sufrió daños considerables.

El Gobierno Central también destinó una partida para adecentar los caminos rurales dañados, algunos de ellos aun están reparándose actualmente.

De los daños de la borrasca Gloria faltan aun en Vinaròs adecentar varios accesos a las calas y playas de las costas norte y sur.

Peñíscola

La borrasca Gloria dejó en Peñíscola graves desperfectos, muchos de ellos pendientes aún de reparación. El temporal marítimo causó estragos en el litoral norte y el litoral sur de la población que supusieron una inversión de 2 millones de euros para las arcas municipales. Tal fue la magnitud de los daños que fue necesario intervenir en el vial que conecta el centro urbano con el parque Natural de la Sierra de Irta, inversión de la cual Peñíscola recuperó 400.000 euros procedentes de una subvención estatal. Por su parte, Costas invirtió alrededor de 600.000 euros en recuperar la playa Norte del municipio, una de las más turísticas de toda la Comunitat Valenciana.

Una de las zonas más afectadas por el Gloria fue la conocida “Porteta”, a los pies de las murallas. Tres años después, el consistorio sigue esperando a que Generalitat intervenga en la reparación del socavón causado por la fuerza del mar, que supone un peligro para los transeúntes que pasean por esta fotogénica zona.

Moncofa

En Moncofa los daños ocasionados por los temporales Filomena y Gloria, alcanzaron cerca de 250.000 euros, tal como indica el informe que en su día se elaboró desde el departamento técnico. De ellos, el consistorio ha ingresado del Estado 20.210 euros. Los daños más importantes se ocasionaron en la zona litoral, tanto en el paseo marítimo, como en la Avenida Mare Nostrum, así como en numerosos caminos rurales y pasos inferiores que cruzan el Río Belcaire, y en alumbrado público. En otras palabras, el consistorio moncofense tuvo que hacer frente al 80% de los daños causados por los temporales más agresivos. Informa Miquel Sànchez.

Benicarló

El Ayuntamiento de Benicarló considera que ya se han corregido los desperfectos causados por el temporal, y que valora en más de 1,1 millones, gracias a la intervención de la Diputación y Tragsa.

Las playas de la Caracola y la Mar Chica fueron las más dañadas, con 350.000 euros cada una, mientras que en la playa del Morrongo la fuerza del mar ocasionó daños por valor de 200.000 euros. En la zona de Aiguaoliva los desperfectos se estimaron en 100.000 euros y en los caminos de la Ratlla del Terme otros 60.000 euros. En cuanto a los bienes de titularidad privada, se registraron daños en una treintena de viviendas por un valor estimado de 100.000 euros. Informa Alba Boix.

Almassora

El Ayuntamiento de Almassora realizó una valoración de reposición de daños por el temporal Gloria de 1.230.000 euros. El Ayuntamiento realizó también trabajos de limpieza por valor de 58.629 euros. Además, se valoraron los daños en las viviendas y comercios privados con un importe de 730.000 €. Al año siguiente, el Filomena causó también daños, por la saturación por gravas y arenas del vial que discurre a los largo de la costa y que da acceso a la mayoría de las viviendas sitas en la zona, lo que obligó a contratar el servicio de varias máquinas. El consistorio pidió subvenciones de gasto corriente a Costas y Emergencias, pero no recibió nada. Diputación sí que les proporcionó ayudas.