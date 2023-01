Castellón atiende 4.000 consultas al mes de pacientes por depresión

Las cifras son alarmantes. Sanitat ha atendido en Castellón 4.000 consultas al mes por depresión, lo que supone una media de 60 personas cada día. Es la radiografía de un 2022 poscovid con una problemática que no cesa, y con más de 48.326 visitas al facultatitvo por este motivo. Solo los centros de atención Primaria de la provincia atendieron por diagnóstico depresivo a 18.112 castellonenses, que repitieron su necesidad de apoyo médico, llegando a generar 34.031 consultas. Y en las Unidades de Salud Mental: 4.212 usuarios y 14.295 consultas.

Tras conmemorase el Día Mundial contra la Depresión el pasado viernes, hoy es el Día más triste del año (el Blue Monday). Desde Sanitat se recuerda la importancia del cuidado de la salud mental y la promoción de hábitos más saludables. «En la Comunitat, la depresión en 2022 se cebó con 161.779 personas: un 72,8% mujeres. Casi la mitad tiene entre 60 y 85 años; un tercio, de 40 a 59; y solo un 10% es menor de 40», detallaron.

«Más de la mitad de los casos de depresión no están diagnosticados. Es la segunda causa más común de baja laboral» Mariano Villar - Psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón

Casos latentes

El psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón, Mariano Villar, valoró que «al menos la mitad de casos de depresión no son diagnosticados. Se piensa que si emergen más es por la mejor formación de los médicos de cabecera, la pérdida de estigma y los tratamientos sencillos y eficaces». Un estudio del Ministerio de Empleo sitúa la depresión como la segunda causa más común de baja laboral en España, tras las enfermedades musculo-esqueléticas. «Profesiones con más predisposición son sanitarios, trabajadores sociales y educadores», agregó.

¿Y las causas, han cambiado? «Un episodio depresivo suele ser el resultado de combinar factores: de origen biológico (genético) o ambiental (problemas de salud, relaciones interpersonales, económicos, etc). No siempre se halla una causa ambiental que lo desencadene y diferentes personas enfrentadas al mismo conflicto pueden desarrollarla o no», apreció.

En adolescentes, advirtió Villar, «se vienen observando más autolesiones leves en la piel, sin intencionalidad suicida. Es un fenómeno frecuente en urgencias y consultas, pero solo un 50% se vincula a salud mental (al trastorno límite de la personalidad, no a depresión). Los motivos son variados pero comparten la necesidad de liberarse de emociones negativas».

«No hay que forzar pensar en positivo, tener ganas de hacer cosas o estar animado. Se trata de una enfermedad» Carlos Hidalgo - Psicólogo clínico de Castellón

Atentos a los síntomas

Por su parte, el psicólogo clínico castellonense Carlos Hidalgo, recordó que «los síntomas principales de la depresión son la tristeza, pérdida de interés o falta de concentración». En su opinión, «es clave trasmitir la idea de que no hay que forzar el sentirse satisfecho, pensar en positivo, tener ganas de hacer cosas o estar animado. Es una enfermedad. No se elige voluntariamente. Uno de cada 20 niños y adolescentes tendrá un episodio depresivo antes de los 19 años». Por ello, aconsejó a los padres estar muy pendientes pues, «según estudios, suelen subestimar seriamente la intensidad de la depresión de sus hijos».

Cómo pesan las redes sociales

¿Y las redes sociales? Según indicó Hidalgo, "hay investigaciones que apuntan a que, a menos uso, las personas se sienten menos deprimidas y solas. Si las usan constantemente, tienen más opciones de sufrir depresión en los seis meses siguientes, independientemente de su personalidad. Muchas se comparan con otras que parecen estar viviendo sus mejores vidas, generando esto resentimiento, baja autoestima y problemas de autoimagen y autoconcepto. Les quita tiempo de interacción social en la vida real y se sienten, paradójicamente, solas».

En cuanto a las consecuencias de la pandemia, comentó Hidalgo, «han aumentado un 47% los trastornos de salud mental en menores; y un 60% los comportamientos suicidas y, en ocasiones, de autolesión. Quienes están deprimidos a veces se sienten desesperanzados y no desean vivir. Pueden tener conductas autolesivas o pensamientos suicidas».

La cura: tratamientos novedosos

El doctor Mariano Villar resaltó que «el tratamiento de la depresión va a experimentar muchos cambios en los próximos años. La esketamina ya resulta eficaz en las depresiones resistentes y pronto dispondremos de nuevos productos. Y la estimulación magnética transcraneal no es nueva, no requiere anestesia y su uso va en aumento (en La Fe se han tratado más de 100 pacientes con depresión resistente y en un 60% han registrado mejoras de memoria y atención». Además, añadió, «en EEUU existe expectación con el uso de sustancias psicodélicas, restringido y no exento de riesgos. Y en psicoterapia, las terapias transdiagnósticas se han renovado y son más eficaces».