Tres alumnos de ciclos formativos de Castellón explican su experiencia en algunos de los ciclos con mayor empleabilidad de Castellón, por qué los escogieron, qué es lo que más les atrae de ellos y qué puertas esperan que les abran en un futuro.

Dirección de Cocina y Servicios de Restauración

Alejandro Pascual, de Castelló, estudia primer curso del ciclo combinado de Dirección de Cocina y Servicios de Restauración en el centro integrado de FP Costa Azahar de Castelló. "Yo vengo de la rama de Bachiller; es más, hice Selectividad y empecé en la Universidad haciendo Magisterio en Infantil, pero la Hostelería me llamaba", señala.

"Me gustaba la rama de servicio pero también había pensado en la de cocina. Así que me encontré con este ciclo --que es de nueva implantación-- y dije, como en la hostelería hay que saber un poco de todo, es ideal. Y me tiré a ello". "Lo que más me está gustando es la rama de servicio, porque es lo que más me llamaba, pero también cocina". En un futuro, señala, "sí me gustaría y tengo pensado montarme mi propio local de hostelería, pero también previamente quiero trabajar para otros porque te aporta mucha experiencia. Al que de verdad le guste la hostelería lo animo a cursarlo", señala. Añade que el curso toca también el tema administrativo.

"Hice Selectividad y empecé en la Universidad haciendo Magisterio en Infantil, pro la Hostelería me llamaba"

Química industrial

Jonatan Julián es alumno de primero de Química Industrial en el IES Vicent Castell i Domènech de Castelló. "Ya hacía un par de años que quería hacer este ciclo formativo y este curso he decidido meterme", expresa. Él llegó tras estudiar Bachillerato, pero la procedencia del alumnado de este ciclo es variada; en él hay compañeros que vienen de ciclos formativos y otros de carreras. Con 34 años, Julián había trabajado previamente en el sector de las emergencias, pero en los últimos seis años estuvo trabajando en la Refinería de Castelló y fue allí donde conoció el trabajo de los operadores. "A raíz de ellos, me informé un poco más del curso". "Una vez termine mi objetivo principal es trabajar en como operador en bp o en UBE".

"Una vez termine mi objetivo principal es trabajar en como operador en bp o en UBE"

"Los contenidos del curso están bastante cohesionadas con lo que vamos a ver en el futuro, tanto las visitas que se hacen como las charlas que nos dan son bastante beneficiosas", indica. Es un ciclo dual que combina formación en el centro educativo Vicent Castell i Domènech, en los laboratorios de la Universidad con charlas de los formadores de UBE, bp y visitas a la planta. "Se puede acceder sin la necesidad de ser de ciencias, pero es un punto a favor conocer algunos de los conceptos básicos", señaló. Además, destacó la labor de los profesores implicados: "Están muy comprometidos con el ciclo y nos dan todo tipo de ayudas y facilidades. Si tenemos dudas acerca de los trabajos que desempeñaremos en un futuro si somos seleccionadas ellos se encargan de que queden claras".

Robótica Industrial

Adrián López es alumno de segundo de Robótica Industrial del IES Politècnic de Castelló. Escogió esta titulación porque vio que tenía bastantes posibilidades en cuanto a salidas laborales y también porque le gustaba. Lo que más le gusta de este ciclo superior son todas las prácticas que pueden realizar durante el curso. «Ya manejo con robots, con cintas», manifiesta. «De momento no tengo ninguna empresa preferida», indica.

«A parte de las salidas laborales, si te gusta el tema de la automatización, la robótica, la electrónica es un módulo interesante», señala. «También se trabaja la programación y la informática, la automatización», añade.

"A parte de las salidas laborales, si te gusta el tema de la automatización, la robótica, la electrónica es un módulo interesante"

López llegó a esta titulación tras cursar previamente un ciclo de grado medio de Telecomunicaciones. Considera interesante «tener una pequeña base de informática previa para poder realizarle la programación; sin embargo, también indica que aunque hay que estudiar «si te gusta no es algo que se haga pesado; te lo tomas mejor». Las nuevas tecnologías están bastante presentes.