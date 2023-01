La Comunitat Valenciana es protagonista de la segunda jornada de Fitur, donde las empresas y los destinos turísticos de Castellón se promocionan para la próxima campaña vacacional. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ya ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar las expectativas del presente año y tomar el pulso al sector.

Puig se ha marcado como reto "conseguir que el año 2023 sea histórico, que superemos las cifras del 2019", y que la Comunitat supere "los 10.000 millones de euros para la balanza comercial procedentes del turismo internacional".

Generación de riqueza

El jefe del Consell añadió que hay un "objetivo compartido en que el turismo es una actividad económica, social y cultural fundamental para la vida, y para la Comunitat supone el 15% del empleo". Incidió en que se trata de una actividad "que cada día innova, mejora y se capilariza en todo el territorio, con nuevos productos y con una potencialidad enorme de la modernización y la digitalización". Un desarrollo que se hace "siempre del sector público y el privado".

Vacaciones sociales

Además de mostrar las expectativas para el nuevo año, el president hizo referencia a las reivindicaciones que se hacen desde la Generalitat para el impulso del turismo. Entre ellas, la reformulación de los viajes sociales del Imserso. Puig comentó que existe "un alineamiento claro entre la ministra de Turismo y el gobierno de la Generalitat", en el sentido de que se tienen que mejorar las retribuciones para los hoteleros.

Una decisión que no depende del Ministerio de Industria y Turismo, sino del departamento de Derechos Sociales, que es el encargado de contratar y organizar el programa de vacaciones sociales. Ximo Puig recordó que desde el primer momento en el que los hoteleros mostraron su malestar "fue la Generalitat la que se puso de los empresarios en la reivindicación y la actuación", para añadir que su actuación se basó en "reivindicar y buscar soluciones y aportar, porque somos los únicos que apoyamos directamente al Imserso en nuestros hoteles y garantizar puestos de trabajo". Calculó que en el territorio autonómico son 185.000 empleos del sector, "y que en temporada baja no se reduzca la actividad".

"Que se pague lo que vale"

Detalló que el Imserso "ha posibilitado que miles de personas que nunca han tenido derecho al turismo lo hagan", por lo que pide al Gobierno "que tenga toda la fe en este gran proyecto", que impulsó "un gobierno de Felipe González" y se ha desarrollado durante décadas.

Puig considera que en estos momentos "se trata de que el servicio que se produce se pague lo que vale, y lo que no se puede es vender por debajo de coste", porque las reglas de este servicio "deben estar de acuerdo con las normas que fija cualquier lucha contra el dumping".

La tasa turística "no es oportuna"

Preguntado por la controversia suscitada ante la tasa turística, el president afirmó que "más allá de la reglamentación" aprobada por Les Corts "hay una posibilidad" de ponerla en marcha. "La mayoría de ayuntamientos han dicho que no la aplicarán, por lo que no hay problema", dijo. Además, mencionó que este tipo de medidas "están en otros países", pero en la Comunitat "no vemos oportuna su aplicación".