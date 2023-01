Decenas de médicos de Castellón optan a unas "insuficientes" plazas MIR

El Ministerio de Sanidad ofrece este año 112 plazas para formar a médicos internos residentes (MIR) en la provincia de Castellón Se trata de una cifra muy similar a las anteriores ediciones, a pesar de las continuas reclamaciones de colegios profesionales, sindicatos, universidades y sociedades científicas alertando de la urgencia de que haya más plazas para garantizar el relevo generacional y dar una respuesta al incremento de la demanda asistencial existente.

El examen para este convocatoria se celebra este sábado en diferentes sedes repartidas por grandes ciudades españolas. En la Comunitat, la prueba se realizará en València y será allí donde deberán acudir las decenas de jóvenes castellonenses que optan a ellas. En total, a nivel nacional se convocan en la categoría de Medicina un total de 8.550 a las que optan 12.251 candidatos. También hay en juego 1.961 de Enfermería, 308 de farmacia (FIR), 231 de Psicología (PIR), 60 en Biología, 42 en Física y 19 en Química.

Al MIR y el resto de formaciones especializadas en otras categorías se accede a través de este examen que empieza a las 16.00 horas y consta de 200 preguntas más 10 de reserva. Según la puntuación el examen, los aspirantes podrán elegir después por orden de prioridad en qué especialidad y en qué centro hacer su residencia, es decir, una formación de cuatro años trabajando como médico o enfermero residente. De esta forma se consigue la especialización para ser cirujano, pediatra, médico de Familia o cardiólogo, por ejemplo.

Fuentes de la Conselleria de Sanitat han indicado que, en el caso de Castellón, desde el 2015 han aumentado las plazas ofertadas un 23%.

Petición de ampliar las plazas MIR

De todos modos, cada vez hay más voces que denuncian la "insuficiente" oferta de plazas para médicos internos residentes (MIR).

En concreto, la Universitat Jaume I (80) y la Universidad Cardenal Herrera CEU (70) gradúan a 150 médicos cada año, pero este número no se equipara con los puestos MIR que publica el Ministerio de Sanidad, si se tiene en cuenta que este ejercicio se han ofrecido en la provincia 112 plazas. Hay que recordar que, en España, un médico no puede ejercer si no completa el periodo de formación especializada.

Y es el que principal déficit en la provincia se localiza en Pediatría, así como en Psiquiatría, Reumatología, Medicina de Familia o Anestesia.

Casi 500 médicos se jubilarán en una década

Desde el Colegio de Médicos de Castellón han considerado en diversas ocasiones «necesaria» la ampliación de plazas MIR, ya que recordaron que, en esta década, está previsto que se jubilen 468 profesionales en la provincia, que representa el 20% de los 2.864 médicos colegiados en Castellón. De todos modos, «si ese no va acompañado de una mejora de las condiciones laborales, los médicos recién formados seguirán yéndose a la medicina privada, a otras comunidades o al extranjero. Perdiéndose así la importante inversión realizada en su formación», apuntaron desde la entidad.