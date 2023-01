Castelló ha reforçat el seu posicionament com a destinació turística en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que finalitza aquest diumenge. Escala a Castelló, les festes de la Magdalena, els jardins efímers, el campionat internacional de salvament i socorrisme i l’Arrocito han sigut els principals atractius que ha mostrat la ciutat en el major aparador internacional del turisme, junto amb l'oferta de sol i platja, naturalesa i patrimoni, entre altres.

“El balanç d'aquesta edició de Fitur és positiu, perquè ens ha permés enfortir la nostra àmplia i variada oferta turística per a gaudir de Castelló tot l'any”, ha destacat l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. “Ha sigut una fira en la qual hem reforçat el posicionament turístic internacional amb la presentació de la VI Escala a Castelló i amb la pròxima edició de la festes de la Magdalena, declarades d'interés turístic internacional”, ha detallat.

Castelló, destí gastronómic

“També hem donat a conéixer per primera vegada els jardins efímers i sostenibles com a elements dinamitzadors i focus d'atracció per a un públic familiar durant el Nadal; i ens hem consolidat com a referents en les competicions de salvament i socorrisme, de les quals serem seu mundial al maig”, ha ressaltat. “I, una vegada més, hem impulsat a Castelló com a destí gastronòmic”, ha apuntat Marco.

Una oferta turística que ha mostrat Castelló en la Fira Internacional de Turisme i que enguany ve precedida per la declaració com a Municipi Turístic de Rellevància, “que ens permet continuar posicionant a Castelló en el mapa i com a destinació turística nacional i internacional”, ha ressaltat.

La regidora i presidenta del Patronat Municipal de Turisme, Pilar Escuder per part seua, ha destacat “el treball realitzat durant aquests dies en Fitur, en el qual, al marge de donar a conéixer l'oferta turística per a enguany, també hem iniciat nous contactes amb agents turístics mitjançant una sèrie de reunions en matèria de turisme familiar, de producte turístic i d'esdeveniments”. En aquest sentit, s'han mantingut trobades amb empreses i agents turístics que serveixen per a ampliar la projecció de l'oferta de Castelló.