Cerámica y química, cursos con más salidas para parados en Castellón

Elegir el curso idóneo que abra las puertas a un nuevo trabajo es el objetivo de los castellonenses que siguen cursos de Labora en sus centros formativos de Castelló y Benicarló, academias o instituciones con convenio; y que en un mes iniciarán nuevas materias o niveles más avanzados. Los cursos de decoración digital cerámica inkjet y los operarios de planta química son los que actualmente gozan a posteriori de una mayor inserción laboral.

El director del Espai Labora Formació y CRN (Centro de Referencia Nacional desde hace dos años) de fabricación cerámica en Castelló, Javier Porcar, ha explicado que el curso que está teniendo «muchísimo éxito» es el de operaciones con máquinas de decoración digital Inkjet: «Compramos hace dos años una máquina. El curso se llena y un 80% del alumnado se coloca a corto o medio plazo. Impartimos dos o tres ediciones al año, de 150 horas de duración. Suelen ser muchos de los demandantes parados mayores de 30 años, en paro, que provienen del sector azulejero».

Otro curso, «con una inserción más moderada», es el de laboratorio, bajo el título Control de materiales, procesos y productos en laboratorio cerámico. «Suelen encontrar empleo entre un 30 a un 80%, es más variable, pero no hay tanta garantía porque ahora hay más gente formada», ha añadido. Además, ha recordado que en el centro labora de Castelló «se han iniciado más de diez acciones formativas, de certificados de profesionalidad. En total, habrán sido unas 4.550 horas de formación entre todos los cursos. Ocho de cada diez alumnos sí acaba la formación».

Ser profesor

Desde el punto de vista de la demanda, en Castellón, otro de los módulos formativos que es todo un boom está vinculando con la enseñanza. «Son muy demandados el curso de docencia de FP para el empleo y acredita a profesionales para que luego impartan cursos. Siempre hay lleno. No hay colocación inmediata pero se pide mucho. Son mayores de 35 años con alguna carrera u oficio que buscan este extra». Para Porcar, el sector de los cuidados también tiene tirón: «El curso de atención sanitaria en instituciones sociales se nota su inserción no tanto a corto pero sí a largo plazo. Habilita para después trabajar en un geriátrico, residencia, etc. Pronto empezarán las prácticas. El perfil es muy variado del alumnado, pero suele tener más de 30 años».

Con más salida

Fuentes del centro Labora Formación de Benicarló también han repasado los más exitosos cursos de entre la oferta disponible para parados y uno de los más innovadores es el de actividades auxiliares de almacén y laboratorio (que proporciona el carnet de carretillero). «Se ha pedido mucho este año el auxiliar para empresa química, pues hay muchas empresas de este sector en la zona (de pinturas, tratamiento de madera, plantas residuales, compuestos, etc.). En marzo iniciaremos otra formación de un nivel supeior. Sin duda son de los cursos con más salida para hallar un trabajo. Igual hay alumnos de 18 que de 64 años de edad, que luego hacen prácticas».

Han añadido que «la formación de atención sociosanitaria que proporciona un certificado de profesionalidad tiene mucho tirón tanto entre parados como en el cupo para empleados, pues atrae a trabajadores en activo que quieren sacarse el título porque lo necesitan o tienen uno y no está convalidado. Tenemos estudiantes de entre 30 y 50 años». El de cuidados específicos de manos y pies, «abre puertas a que el alumnado pueda luego ponerse un negocio por su cuenta, pues no necesita grandes aparatos».