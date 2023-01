«El PP ganará la Diputación sin ninguna duda y seré la presidenta»

Marta Barrachina afronta un año electoral desde su mandato como presidenta provincial del PP en Castellón, cargo que ostenta desde mayo de 2021. Desde la convicción absoluta de que el PP recuperará la Diputación, afirma que no ve el momento para tomar las riendas de una institución en la que, si se cumplen sus previsiones, ocupará la presidencia.

--A apenas cuatro meses para las elecciones municipales y autonómicas. ¿Cuál es la hoja de ruta para mejorar los resultados de su partido en Castellón?

--No existen varitas mágicas ni fórmulas matemáticas. Lo único que vale en política para ganar la confianza de los ciudadanos es el trabajo, la escucha activa, el diálogo, la defensa de los intereses, el pisar la calle… En definitiva, estar al lado de los castellonenses, para poder entender, vivir, sentir… como ellos. Y ahora mismo, basta salir fuera para percibir que están hastiados con las políticas que se están haciendo desde las instituciones por parte del PSOE y sus socios. No, su gestión no es lo que nos prometieron. Castellón está a la cabeza de los recortes sanitarios en la Comunitat y a la cola de las inversiones en infraestructuras por parte del Gobierno de Sánchez y Puig, en la protección de la línea de costa, en la defensa de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, en el apoyo a las familias… Por no hablar de nuestro sector cerámico, que sufre un maltrato directo e inaceptable. Es indigno que Pedro Sánchez improvise en un cuarto una reunión con los representantes del clúster o que venga la ministra y asegure que «ya estamos en ello» mientras se acumulan más de 13.000 trabajadores en ERTE y ya son más de 500 los que han perdido su empleo. Y lo peor de todo es que lo están haciendo con la complicidad de algunos cargos socialistas que sí están aquí y sí saben del drama que nuestra provincia se está padeciendo en muchos hogares. Los castellonenses dicen basta a todo esto, quieren un cambio y ya saben que vamos a estar a su lado para atender lo que ahora mismo necesitan, porque así nos estamos comprometiendo con ellos. Nuestro compromiso con los castellonenses es leal, serio y firme, ya es hora de que recuperen la ilusión.

--El senador Alberto Fabra liderará la lista a Les Corts al considerar Carlos Mazón que es la persona que ahora mismo más le puede sumar para captar votos en Castellón ¿Está de acuerdo?

-Alberto Fabra es una persona muy querida en Castellón. Y esto no es casual. Esto es así porque su gestión representa el perfil de moderación, trabajo y gestión que necesitan los ciudadanos. Alberto Fabra es amigo personal y un gran político, así que no solo estoy de acuerdo, sino que he apoyado esta decisión del presidente Mazón para que sea nuestro cabeza de lista en su equipo a nivel autonómico.

--¿Cómo va la confección del resto de la candidatura? Suenan nombres como Salomé Pradas, Andrés Martínez, Salvador Aguilella... y diputados como Miguel Barrachina, Rubén Ibáñez o Beatriz Gascó. ¿Serán de la partida?

--Cuando asumí la presidencia del PP de Castellón, ya dije que este proyecto no iba de nombres ni de personas, sino de ideas, de trabajo, de servicio público. «No me gustan las quinielas ni los empujones». Lo importante no es el quién, sino el qué. Serán los mejores hombres y mujeres para que Castellón cuente con un nuevo Hospital General, o para defender nuestra agricultura frente a la competencia desleal de Sudáfrica. O para que nuestro sector azulejero sea valorado como lo que es: una industria puntera a nivel mundial que es nuestro orgullo y nuestro motor de empleo, riqueza y progreso. En nuestro partido, por suerte tenemos a muchos hombres y mujeres que tienen un conocimiento exhaustivo de Castellón y saben de primera mano las necesidades de los castellonenses. Las conocen mucho mejor que Ximo Puig, quien solo trabaja para él mismo y sus allegados. El presidente de la Generalitat será de Morella, pero se ha olvidado de los castellonenses. Nunca Castellón había estado tan marginada como ahora. Normal, con tanto lío y tantos frentes judiciales abiertos ahora mismo, como la financiación irregular de su partido a través de las desaladoras, los casos de abusos a menores de su compañera Mónica Oltra, las ayudas a dedo a los medios de comunicación a su hermano… Los castellonenses no tienen por qué soportar esta carga reputacional.

--En el conflicto interno en Onda ¿Quién se equivocó, la alcaldesa o Mazón?

--Nadie se equivocó. Onda es un magnífico ejemplo del efecto positivo de las políticas que impulsan los equipos del Partido Popular, al igual como ocurre en el resto de los 66 municipios en los que gobernamos. Lo que está claro es que allí donde gobierna el PP se nota porque siempre ganan los castellonenses. Se impulsan proyectos, se favorece el empleo, se bajan impuestos… y eso los ciudadanos lo agradecen y lo premian.

--Con los ajustados resultados que apuntan para los bloques de izquierda y derecha las encuestas ¿qué posibilidades ve para el PP de recuperar la Diputación?

--El PP va a situarse al frente de la Diputación a partir del 28 de mayo sin ninguna duda. Nuestro trabajo a pie de calle y los sondeos internos que manejamos reflejan las ganas de cambio que ahora mismo sienten los castellonenses. ¿Cómo cree que los castellonenses vayan a premiar la actual gestión del PSOE y Compromís si, por ejemplo, las ayudas a los municipios afectados por los incendios de este verano todavía están sin concretar, cinco meses después? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se resuelvan las ayudas a los afectados del temporal Gloria? ¿Se puede seguir apoyando una gestión que lo único que ha hecho ha sido desproteger a nuestros ciudadanos del interior dejándolos sin médicos porque han cerrado los consultorios? ¿O sin taxi rural para ir al médico? Entre tantas otras carencias... ¿Dónde está el liderazgo del presidente socialista de la Diputación? José Martí no ha alzado la voz ni para reclamar ayudas para el sector cerámico. Yo hubiese acampado a las puertas del Ministerio si hubiera sido preciso. Tampoco ha alzado la voz para pedir inversiones para nuestra costa, ni para que se construyan los centros de mayores y los centros de día que necesitan los municipios, ni para exigir que se acabe con el abandono sanitario de nuestra provincia…

--Cara a lograr el Gobierno provincial ¿cuáles son los municipios clave y en qué se apoyan para mejorar el respaldo en ellos?

--Todos los municipios son importantes. Del primero al último. En el PP primamos el bienestar de las personas por delante de las siglas o la aritmética. Como presidenta del PP de Castellón, he dado la orden a todos los niveles del partido de que se atiendan todas y cada una de las demandas de los castellonenses, porque todas son importantes, en la medida que lo son para cada uno de los ciudadanos.

--De ganar en la Diputación ¿será la próxima presidenta?

--Sí. No veo el momento de empezar a trabajar desde la Diputación por los 135 municipios de esta provincia, en especial por los más pequeños, que son los que más necesitan el apoyo de esta institución. No hay ni un minuto que perder. Castellón va a dejar de ser la hermanita pobre de la Comunitat. Exigiré lo que nos corresponde, que es lo que no está haciendo ahora la actual Diputación ni la Generalitat. En el PP sí creemos en la Diputación y vamos a seguir trabajando para ser útiles a los castellonenses. Gracias a la gestión del PP en la Diputación, esta provincia cuenta con instalaciones deportivas en municipios, con programas de extensión de las depuradoras, con inversiones que de otra manera serían imposibles de desarrollar. El PP hizo el gran aeropuerto que hoy tiene Castellón. Los mismos que entonces lo criticaban hoy se sientan en sus sillones sin pudor. El PP puso en valor el enorme patrimonio cultural y artístico con la Luz de las Imágenes e impulsó la mayor red de recintos e infraestructuras culturales jamás creada como fue Castelló Cultural. También elevó a los altares de la gastronomía nuestros productos culinarios tradicionales con proyectos como Castellón Ruta de Sabor y convirtió Castellón en Escenario Deportivo, o impulsó el Imserso provincial con Castellón Sénior. El PP de la Diputación, gracias al trabajo junto a otras instituciones, transformó el Hospital Provincial y lo convirtió en un referente en áreas como la de oncología.

--Han situado la sanidad como la prioridad «uno» ¿cómo concreta las soluciones para el servicio?

--Sin salud no hay nada. Y por eso vamos a blindar la sanidad. Así lo ha dicho también nuestro presidente del PPCV, Carlos Mazón, hace muy pocos días en Castellón, que se compromete a fijar un tope mínimo de inversión anual en sanidad del 30% del presupuesto global. Con Ximo Puig, los castellonenses han perdido calidad asistencial. Las listas de espera están disparadas y los recortes sanitarios están costando vidas a los castellonenses. Con Carlos Mazón de presidente de la Generalitat, Castellón tendrá un nuevo Hospital General. Invertiremos en personal y para eso hay que dignificar a la profesión y a los profesionales que en ella trabajan. En especial a los médicos del interior, porque sin cobertura sanitaria no frenaremos nunca la despoblación, o a los del Hospital Comarcal de Vinaròs, que está al borde del colapso ante la falta de medios. Revertiremos los recortes del Hospital Provincial y volveremos a dignificar la asistencia para pacientes tan sensibles como los enfermos de cáncer. Y vamos a recuperar las revisiones oftalmológicas en los niños de la provincia y el programa Salut al Poble.

--¿Y su receta para el azulejo?

Con respecto a la cerámica… la Diputación no tiene competencias directas, pero desde luego, lo que sí haremos será dar la cara por el sector y los 70.000 trabajadores que dependen de esta industria, entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. La Diputación del PSOE siempre ha ido detrás, sin interés, empujada a la fuerza por las propuestas del PP. Las soluciones existen, están sobre la mesa y están funcionando en otros países, como Alemania, Italia o Portugal. Solo hay que copiar lo que funciona. Pero para eso hay que escuchar. Y ahora mismo Pedro Sánchez está más ocupado en proteger a los independentistas, a los agresores sexuales y a los malversadores que a los castellonenses de bien que cada mañana se levantan para pagar sus facturas y sacar adelante a sus familias. Es hora de pasar página.

--En la capital ¿cuáles son las medidas más urgentes que se plantean de llegar al ejecutivo?

--El PP también tiene un magnífico proyecto, Begoña Carrasco será la próxima alcaldesa de Castellón. Un proyecto de libertad, donde todos los vecinos sean respetados en igualdad y no en función de a quién rezan o en qué idioma se expresan. Amparo Marco pasará a la historia como la alcaldesa que se ha empeñado en hacer lo que nadie le pide y en destrozar lo que no hace falta tocar, mientras tiene media ciudad llena de baches y mil problemas por resolver. Sin duda, la capital tiene ahora mismo un grave problema en materia sanitaria, con centros de salud cerrados y los que están abiertos, colapsados. Hay que impulsar los colegios, porque en ocho años Marco no ha sido capaz de inaugurar ni uno. Hacen falta centros de mayores, faltan centros de día para dependientes, una apuesta ambiciosa por el turismo… Normal que en ocho años el PSOE de la capital no haya hecho nada si su máxima preocupación ha sido derribar una cruz, y cambiarle el nombre a la ciudad y a las calles. De la mano de Begoña Carrasco Castellón volverá a ser la capital de referencia que necesita esta provincia.

--¿Se sentiría cómoda pactando con Vox, una vía que parece inevitable para poder gobernar en poblaciones significativas si se cumplen los pronósticos?

--Yo solo respondo por nuestro programa y nuestro equipo. El PP se presentará ante los ciudadanos con un proyecto claro, definido para conseguir todas las mayorías absolutas posibles. Es nuestra única hoja de ruta. Y la única para sacar de las instituciones al PSOE. Si los castellonenses quieren cambio, está en su mano: pueden expresarlo en las urnas el 28 de mayo. No hay ruta alternativa ni experimentos, la única opción es votando al Partido Popular.

--Usted obtuvo el respaldo de la anterior dirección en Génova para su elección como presidenta del PPCS ¿cómo es la relación con el equipo de Feijóo?

--Permítame que corrija su pregunta. Obtuve el respaldo de los afiliados del PP de la provincia, en un proceso de primarias abierto y con una participación histórica. Vuelvo a agradecer la confianza y por ello me estoy dejando la piel, junto a mi equipo, para devolver con resultados esa muestra de confianza depositada, que para mí es sagrada. El día de mi elección dije que el PP había vuelto, y apenas un año después, de la mano del presidente nacional Alberto Núñez Feijóo, y el autonómico Carlos Mazón, pero también con el trabajo de todos los cargos y militantes del PP de esta provincia, hemos transformado el partido para ponerlo al servicio del ciudadano. Mi relación con todos ellos es magnífica. Castellón brindará a cada uno un gran resultado para que puedan ser el presidente del Gobierno de España que necesita este país y el presidente de la Generalitat que devuelva la sonrisa y la ilusión a esta comunidad. Castellón será decisiva en sus triunfos, pero también saben que tienen que cumplir con Castellón.