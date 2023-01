Ante este frío polar que, según parece, nos acompañará toda esta semana, el Consell d’Estudiants de la Universitat Jaume I tiene previsto trasladar al equipo de gobierno las molestias por las bajas temperaturas que han comunicado los alumnos.

Problemas en la biblioteca

Según explicó el presidente del órgano de participación estudiantil, Alejandro Sanz, al ser época de exámenes, los estudiantes mayoritariamente están en la biblioteca. «Estamos recibiendo quejas porque no ponen la calefacción y la gente está quieta porque está estudiando en su sitio y pasa frío. Vamos a llevar esto al Consejo de Gobierno de este jueves y vamos a pedir que se valore o tenga en cuenta que estamos en el momento as crudo del invierno y queremos que se ponga la calefacción ahora para la vuelta de los estudiantes a las clases, que empiezan hoy, y si no se pone se va a pasar frío en las aulas», manifestó.

Como se recordará, la UJI viene aplicando medidas de eficiencia energética para controlar el gasto, igual que otros centros de Secundaria, donde también ha habido quejas. Así, retrasó el encendido de la calefacción, aumentando las horas de funcionamiento según necesidades y con el tope de 19º.

Frío gélido

El frío polar marcó la noche del lunes al martes, cuando se registraron mínimas de -12°. Este valor lo midió la red de la asociación valenciana de meteorología Avamet en el Pico de Penyagolosa. También destacaron los -8,8 en la Pobla del Bellestar, -8,3 en Xodos, -7,6 en Vistabella o -7,5 en el Toro.

Subida de temperaturas

Sin embargo, este miércoles se espera un ascenso térmico, de forma que en Castelló las máximas pueden llegar a 16 (ayer 11).

Riesgo de heladas

No obstante, el riesgo de heladas se mantiene en el interior. Asimismo, el viento se va a intensificar y puede volver a soplar fuerte del noroeste en el interior norte a final del día, manteniéndose moderado el resto de la jornada.

El cielo estará nuboso con tendencia a disminuir las nubes y el catedrático de Climatología de la UJI, José Quereda, señaló que es posible que hoy por la mañana pueda haber alguna precipitación, pero débil y localizada. En el norte dels Ports (Zorita) podría nevar el jueves de madrugada.

Nuevo descenso térmico el fin de semana

El fin de semana nuevo descenso térmico. Irá calmando el viento previsto este miércoles y, con cielos despejados y entrada nuevamente de aire frío, las mínimas serán similares a las de ayer. Es probable que la semana que viene se vayan normalizando las temperaturas y cese el frío, según la agencia estatal de meteorología Aemet.