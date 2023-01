Llenar el depósito cuesta en Castellón 14 euros más que a final de diciembre

El Gobierno puso fin el 1 de enero a la bonificación universal de 20 céntimos por litro de gasolina y la mantuvo solo para los transportistas, agricultores y pescadores. El fin del descuento, que estuvo vigente durante ocho meses, además de suponer un golpe para el bolsillo de los conductores ha venido acompañado de una subida de los precios de los combustibles. Tanto, que llenar el depósito en cualquier estación de servicio de Castellón cuesta de media 14 euros más que a finales del 2022. Y lo peor de todo es que el diésel, el carburante más utilizado en la provincia, podría subir todavía más en febrero, cuando entrarán en vigor las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

El precio medio de la gasolina de 95 octanos se sitúa een Castellón 1,65 euros el litro, según datos datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Eso significa que llenar el depósito de un automóvil con una capacidad de 55 litros cuesta en estos momentos 90,75 euros, una cantidad que supone 14,3 euros más que el pasado 31 de diciembre. Ese día, y siempre según el Ministerio, el litro de sin plomo 95 ascendía a 1,59 con lo que, una vez aplicado el descuento del Gobierno, el llenado del mismo vehículo se quedaba en 76,45 euros.

Con el gasóleo ha ocurrido prácticamente lo mismo. Los surtidores de la provincia lo comercializan a una media de 1,70 euros, por lo que llenar el depósito supone un gasto de 93,75 euros. En diciembre, e incluyendo la rebaja de los 20 céntimos, el coste era de 79, 95 euros. O lo que es lo mismo: 13,75 euros menos.

Desde que arrancó el año los precios de los carburantes no han dejado de subir y lo más probable es que la ola alcista siga ganando altura. El próximo 5 de febrero entra en vigor la prohibición de la Unión Europea de comprar productos petrolíferos rusos, una medida que completa el embargo al crudo de este país que llega en barco ya están en vigor desde diciembre. Esta medida, cuyo objetivo es estrangular las finanzas rusas, podría tener consecuencias directas en el mercado de los carburantes europeos y en el sector ya dan por sentado que los precios irán todavía más al alza, aunque previsiblemente ese incremento no tendrá carácter inmediato.

Sin problemas de suministro

No obstante, y tal y como ha señalado en los últimos días compañías como Repsol o Cepsa, en España no habrá problemas de suministro, y que las compañías han hecho sus deberes para que, aunque no se pueda importar diésel de Rusia a partir del 5 de febrero, no haya problemas de desabastecimiento que provoquen una escalada importante y repentina del precio.

El carburante ha subido en enero y es probable que lo siga haciendo en febrero, pero los valores de ahora siguen lejos de los registros alcanzados, por ejemplo, en junio del año pasado. Durante el inicio del verano, el precio del gasóleo superó en las estaciones de servicio de la provincia la barrera de los dos euros el litro, mientras que la gasolina de 65 octanos costaba más de 2,1 euros. Llenar el depósito costaba entonces, aún con el descuento del Gobierno, la friolera de 105 euros.