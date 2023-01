Las empresas en riesgo de quiebra se disparan en Castellón con tres a la semana

El 2022 no fue un año fácil para las empresas de Castellón. Cuando parecía que la pandemia apretaba un poco menos, a finales de febrero Rusia invadía Ucrania y la guerra provocaba un subidón de los precios de las materias primas y de la energía que en cuestión de semanas puso contra las cuerdas a negocios de todos los sectores. Y como las desgracias nunca llegan solas, el 30 de junio acabó la moratoria concursal, una medida que entró en vigor en marzo del 202O y que suspendió la obligación del deudor que se encontrase en situación de insolvencia de solicitar la declaración de concurso, además que no admitirse a trámite las peticiones de quiebras. ¿La consecuencia? Un incremento de la presentación de concursos de acreedores a cifras que no se veían desde hace diez años.

La última Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, con datos de enero a diciembre del 2022, es contundente. Durante el último año, los concursos de acreedores ascendieron en Castellón a 136, lo que supone un 67,9% más que en 2021. O lo que es lo mismo; cada semana tres empresas de la provincia solicitaron el inicio de este procedimiento jurídico porque su situación financiera era tan complicada que no podía hacer frente a sus deudas. La cifra supone, además, la más alta desde el 2012, cuando las compañías en concurso fueron 150. El comercio lidera el ránking Aunque las empresas que se declararon en riesgo de quiebra son de lo más variopintas (algunos ejemplos son Pescados Fabregat o Todagres), hay actividades que se llevan la palma. Y entre todas destaca el comercio, sector especialmente perjudicado por el incrementos de los costes energéticos y al que pertenecen algo más del 30% de las compañía en concurso. Le sigue la construcción y la industria. Si se suman estas tres actividades se obtiene se obtienen el 70 % de los procesos de estas características que se iniciaron durante el 2022. Los concursos de acreedores se dispararon en año pasado y lo peor podría estar por llegar. Es lo que opinan, al menos, expertos como Rosa Navarro, titular del Registro Mercantil nº1 de Castellón y miembro de la Junta Autonómica de la institución, quien considera que aunque los afectos del fin de la moratoria ya se notan, todavía lo harán más a mitad de este año. «Vamos a ver los efectos sobre todo a mitad de este ejercicio. Serán acumulativos y los concursos se podrían duplicar», señala. Además de los concursos de acreedores, lo que también aumentó en 2022 fueron las extinciones de empresas: 629 frente a las 402 del 2021, lo que en la práctica significa que cada semana desaparecieron una media de 13 negocios por jubilación, quiebra o liquidación, entre otros motivos. Un millar de nuevas sociedades En medio de tanto dato negativo hay una cifra que no es tan catastrofista y es la que revela que, pese a una inflación desbocada, también ha habido emprendedores que han dado el paso y han optado por constituirse como personas jurídicas. En 2022 en Castellón se constituyeron 1.102 compañías, prácticamente la misma cantidad que durante el ejercicio anterior, cuando las nuevas sociedades alcanzaron las 1.164. Si en Castellón la estadística del Colegio de Registradores refleja claramente lo profunda que ha sido la crisis empresarial, en el conjunto del país la cifra no es mucho mejor y las empresas en riesgo de quiebra también han aumentado, aunque en mucha menor proporción que en la provincia. El pasado año se constituyeron 100.197 sociedades, lo que implica un descenso del 1,9% respecto a 2021, mientras que se declararon en concurso de acreedores 5.248 sociedades, un 11,3% más que en el acumulado del 2022. Dos empresas interesadas en comprar Pesfasa Pescados Fabregat SA (Pesfasa), la histórica empresa ubicada en el Grau de Castelló y cuya actividad se centra en la pesca y comercialización de productos del mar, acaba de sacar a la venta su fábrica con el objetivo de pagar su deuda, que asciende a unos 60 millones de euros. La compañía se encuentra en concurso de acreedores desde finales del 2022 y, según ha podido saber este periódico, hay al menos dos empresas interesadas en adquirir su nave y una de ellas no pertenece al sector de la pesca y no estaría dispuesto a mantener la plantilla, integrada por 80 trabajadores. El administrador concursal se ha fijado un plazo hasta finales de febrero para vender la compañía y, en caso contrario, procederá a su liquidación.