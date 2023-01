Igualdad adeuda cerca de tres millones a residencias de Castellón por la concertación

Los impagos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a las residencias de personas mayores se acumulan. Según ha denunciado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte) el departamento de Aitana Mas adeuda más de tres millones de euros a geriátricos privados de Castellón por la concertación de plazas, es decir, no ha sufragado el importe correspondiente por la prestación de este servicio asistencial a personas mayores y dependientes.

La patronal asegura que están pendientes de abono las mensualidades correspondientes a junio, septiembre, octubre y noviembre, dado que julio y agosto sí se habrían pagado. «No sabemos qué pasa en la Dirección Territorial de Castellón porque la deuda es mayor en esta provincia que en Valencia y Alicante, algo está fallando», explicó el presidente de Aerte, José María Toro. «Algunos asociados me comentan que les han dicho que no van a pagar nada hasta finales de febrero o marzo y eso es mucho tiempo», lamentó Toro, al tiempo que insistió en los problemas que estos retrasos ocasionan a los centros.

El grueso de esta deuda corresponde al concurso de plazas residenciales que caducó en agosto del 2021, por lo que, al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro.

Nuevo contrato de plazas

Por su puesto, el mes de diciembre también se adeuda pero este corresponde ya al nuevo contrato de concertación de plazas y está dentro de plazo. Un concurso de adjudicaciones que puso de manifiesto la falta de plazas residencias para personas mayores que sufre la provincia de Castellón, dado que se ofertaron 1.232 plazas, pero 228 se quedaron vacantes sin cubrir porque las empresas no optaron, por lo que solo se adjudicaron 1.004. El principal contratiempo de falta de concurrencia se registró en las comarcas del norte de la provincia.

Castellón cuenta, actualmente, con unas 3.300 plazas en residencias de mayores. En Castellón, hay cerca de 40 centros y tan solo hay dos 100% públicos. Se trata de la residencia de Lledó en Castelló, que cuenta con 40 puestos tras su ampliación, y la de la calle Albert Einsten de Burriana, con capacidad para 225 usuarios.