La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, reivindica la reforma de la Ley de Costas para proteger los poblados marítimos y el futuro del litoral de la provincia de Castellón. La líder del PP de la provincia de Castellón ha visitado este sábado Les Casetes de Nules y se ha reunido con afectados por la Ley de Costas tras la orden de derribo de cuatro de estas viviendas emitida por el Gobierno de Sánchez.

En su visita, Barrachina ha estado acompañada por el candidato del PP a la alcaldía de Nules, José Adsuara; por la vicesecretaria de Ecología y Desarrollo del PP de la Comunitat Valenciana, Elena Albalat; por el diputado Óscar Clavell así como por los senadores Alberto Fabra y Vicente Martínez Mus, entre otros representantes del PPCS. “Desde el PP propusimos la modificación de la Ley de Costas en el Senado el pasado mes de abril para proteger las construcciones tradicionales que están situadas en primera línea de costas, pero el PSOE votó en contra y ha decidido sentenciar la esperanza de los propietarios de las viviendas singulares. En el PP seguiremos defendiendo la protección”, explica la líder popular del PP.

“Desde el PP reiteramos la necesidad de una actuación urgente. Es necesario que se reforme la Ley de Costas para que deje de tener carácter confiscatorio y proteja los poblados marítimos tradicionales como son Les Casetes de Nules”, explica Barrachina. “Les Casetes de Nules es un núcleo urbano marítimo tradicional centenario con viviendas construidas antes de la ley de costas de 1988 y dentro de la legalidad vigente. Este poblado marítimo es patrimonio cultural y etnológico singular, desde el PP hemos solicitado protección para las viviendas singulares del siglo XIX y principios del XX de Nules, pero también para las de Torre la Sal, en Cabanes, Moncofa y Almenara, pero el PSOE niega la protección que pedimos y opta por una ley injusta y confiscatoria”, explica la líder provincial del PP de Castellón.

Una Ley de Costas para las personas

“Desde el PP solicitamos la modificación de la ley y proponemos inversión frente a la dejación de funciones del Gobierno de Sánchez a la hora de proteger la costa de Nules y la del resto de la provincia”, indica Barrachina. “En el PP apostamos por una Ley de Costas para las personas y el medio ambiente alejada de sectarismos”, reivindica. “Desde el PP de la provincia de Castellón vamos a seguir alzando la voz para que llegue la inversión que necesita el litoral de nuestra provincia. Más de 300 personas de la provincia de Castellón, de diferentes municipios como Moncofa, Oropesa, Almassora, Cabanes o Nules, se manifestaron en Madrid hace una semana y esto no va a parar hasta que se corrija el abandono que sufre nuestra costa. Desde el PP seguiremos dejándonos la piel por la defensa de nuestro litoral y por el futuro de nuestra provincia”, subraya la líder del PP.

“La protección del litoral debe ser un tema de interés general y no una actuación sectaria”, subraya Marta Barrachina. “Los ejemplos de desesperación son numerosos en la provincia. Hoy estamos en Nules, donde se ha producido el último anuncio de demolición de viviendas, pero no es el único. En Torre la Sal, en Cabanes, también hay vecinos que viven amenazados porque el PSOE les ha anunciado que desea demoler sus viviendas; Moncofa espera inversiones que no llegan; mientras que en localidades como Almassora o Burriana siguen sin presupuesto para poder frenar la erosión de las playas”. “En el PP seguiremos alzando la voz para que el litoral de la provincia de Castellón y de toda la Comunitat Valenciana, sus municipios y sus vecinos tengan el futuro que merecen”, concluye la presidenta provincial del PP de Castellón.