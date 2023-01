Solo una de cada cuatro empresas de Castellón es propiedad de una mujer

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) acaba de hacer público el informe Diagnóstico de la situación de las mujeres en la propiedad y el gobierno corporativo de las empresas valencianas y las conclusiones que ofrece el estudio no puede ser más con contundente. En Castellón, el peso de las féminas entre los accionistas de las mercantiles solo es del 27,4%, una porcentaje que, no obstante, es algo más alto que el del conjunto de la Comunitat Valenciana, que es del 22,9%.

«Tenía claro que quería emprender»

La clínica de medicina estética que dirige la doctora Lledó Sales forma parte de ese todavía minoritario número de empresas de Castellón presididas por una mujer. Licenciada en Medicina y máster en Nutrición, Medicina Estética y en Investigación, esta profesional tuvo claro desde siempre que lo suyo era abrir un negocio propio. «Siempre quise ser emprendedora y, de hecho, cuando estudiaba compaginaba los libros con la propiedad de un pub», resume Sales, propietaria de uno de los centros estéticos de más prestigio en la provincia.

Aunque hubiera podido elegir ejercer la medicina en la red sanitaria pública, la doctora Sales sentía pasión por la nutrición y la estática. Siguiendo el dicho de que no hay momento malo para emprender, en 2008, en plena crisis económica, abrió su propio negocio. Poco a poco, y a base de talento y trabajo, la clínica creció hasta convertirse en lo que es hoy: un centro que da empleo a 11 trabajadores, todas mujeres. «El camino no ha sido fácil, pero yo siempre quise tener mi propia empresa, no concebía un futuro que no fuera siendo mi propia jefa y tomando mis propias decisiones. Y en absoluto me arrepiento y eso que ser empresario o empresaria tiene inconvenientes y conlleva muchos quebraderos de cabeza», dice.

La doctora Sales es un ejemplo de éxito, pero sus inicios no fueron un camino de rosas. Como el de ningún emprendedor. «Abrir un negocio no es una opción fácil y para hacerlo hay que renunciar a alguna cosas, aunque hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades».