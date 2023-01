La Diputació de Castelló va aprovar recentment el reglament regulador del teletreball per als empleats de la institució provincial que afig un segon dia de treball a distància per als qui residisquen en les localitats incloses en el Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra la Despoblació.

El president de la Diputació de Castelló, José Martí, explica que aquesta mesura segueix una de les directrius marcades per la Diputació de Castelló i que és la lluita contra la despoblació, ja que ajudarà a evitar l’abandó dels pobles d’interior: «Amb aquest segon dia de teletreball ajudem a la conciliació, al fet que els qui viuen en municipis de l’interior no es vegen obligats a abandonar-los i a fer una administració més sostenible», va declarar Martí. Precedents Aquesta mesura arriba després que durant el 2022 la institució mantinguera la possibilitat de que la plantilla s’acollira a un dia de teletreball com a mesura de prevenció enfront de la covid-19. El diputat de Recursos Humans, Santiago Agustí, afirma que «era necessari incorporar una nova visió d’actuar de l’administració que sàpia adaptar-se a la conjuntura social i econòmica, buscant la millora contínua, garantint la prestació adequada dels serveis públics». «Per això hem regulat el teletreball com una eina per a la gestió òptima del temps i, al mateix temps, que ajude a fixar població en els municipis xicotets», va afegir Agustí al respecte. Consum elèctric A més, tal com explica el diputat provincial, aquest reglament contribuirà a reduir el consum i la factura energètica, «un objectiu de país en un moment concret com l’actual, que ens concerneix a tots». En matèria laboral, la corporació va aprovar també amb el consens de tots els grups polítics en l’últim plenari el reglament que possibilitarà la implantació de la carrera professional entre el funcionariat de la institució com a forma de facilitar la progressió dins de la plantilla i, d’aquesta forma, la millora de les condicions laboral i retributives. Una reivindicació que els sindicats arrosseguen durant els últims anys i que va provocar fins i tot protestes als plenaris. Ara la millora ja es podrà aplicar pròximament, perquè el pressupost de la Diputació per a l’exercici 2023 contempla fons específics per aquesta qüestió. Això sí, sempre que no es torne a repetir el precedent del 2019, quan un jutjat de la província va anul·lar la carrera professional al veure excessiu l’increment de la massa salarial.