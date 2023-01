«Nuestro primer objetivo es consolidar un gobierno de izquierdas»

Exconseller de Educación, portavoz adjunto en Les Corts y referente de Compromís en Castellón, Vicent Marzà se presenta como cabeza de lista para las elecciones de mayo por Compromís en esta circunscripción. Su mayor ambición, que aleja de la personal, es lograr reeditar un gobierno de izquierdas. La segunda, que el peso de su formación crezca.

-Dejó la Conselleria de Educación en mayo para centrarse en el trabajo de partido ¿cuál es el balance a cuatro meses de que se abran las urnas?

-Muy positivo, hemos conseguido renovar muchas listas electorales municipales ayudando a los compañeros para tener las mejores listas y hemos podido contactar con movimientos, asociaciones, entidades para impulsar la movilización cara a las elecciones. Estamos mucho mejor que hace siete meses. Muy contentos.

--Usted y su equipo concurren en solitario a las primarias para Les Corts, mientras hay competencia en Valencia y Alicante ¿están todos en la provincia con su propuesta? ¿cómo lo valora?

-Hemos podido trabajar con todos los colectivos locales, también con todos los partidos que conforman Compromís y con todas las sensibilidades territoriales hasta contar con un equipo en el que todo el mundo se sienta representado. Para esto hemos estado este tiempo trabajando, para que esté presente el reflejo de la realidad de las comarcas de Castellón, de cada pueblo del interior, de ciudades de la costa, y de comarcas que tiene necesidades específicas. Tenemos un equipo muy potente de gente que ha gobernado en sus pueblos y ciudades, que han trabajado por la ciudadanía desde la base, desde la política más directa, y que se suman al proyecto de Compromís a Les Corts.

-¿Qué marca la diferencia en Castellón con respecto a las demás provincias de la Comunitat?

-Yo puedo hablar de lo que hemos hecho aquí, que es hablar con todo el mundo para aglutinar e ir hacia adelante. De hecho, me presento porque así me lo han pedido mis compañeros y porque hemos hecho un equipo en el que todos estamos muy cómodos. Vamos a trabajar de forma muy cohesionada y muy fuerte hacia afuera. Para eso creo yo que sirven las primarias, y así es como se debería de trabajar siempre, en equipo, dentro de los partidos y más allá.

--Las votaciones ¿serán un trámite o prevén que pueda haber cambios en el orden de los nombres?

-Lo bueno es que las listas de Compromís las decide la ciudadanía. Somos el único partido que hace eso. Nosotros hemos presentado una propuesta y ahora serán todas las personas que participen las que decidirán realmente la lista. En Castellón, tenemos una propuesta ordenada que puede sufrir algún cambio en función de lo que decida la gente, a la que animamos a participar.

--Han puesto en marcha 'Obrir per guanyar' con reserva de puestos, no necesariamente de salida, para personas de otros partidos o independientes ¿descartan por completo un acuerdo con Podem y EU, que piden confluencia?

-Estamos abiertos a la participación activa y directa de personas que no son de Compromís en nuestro proyecto. Lo hemos hecho siempre y también en el ayuntamiento de Castelló, reservando el número cinco, por ejemplo, para que cualquier persona que venga en representación de otros movimientos, de otros partidos, que esté alineada en nuestros ejes ideológicos pueda estar directamente dentro. Lo importante no es hacer una sopa de siglas que pueda ser una UTE empresarial trasladada a un UTE política para que después cada uno vaya por libre. Lo importante es trabajar juntos, trabajar de verdad, construir programa y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto de Obrim per guanyar que es recoger ideas para transformar la sociedad, para mejorar la economía, el empleo, los servicios públicos, el medio ambiente, para hacer propuestas transformadoras que vengan de donde vengan, puedan estar y se puedan hacer realidad.

--¿Habrá pacto con suma de siglas en Castelló ciudad?

-En Castelló capital, como en todos los municipios, tienen autonomía y cada colectivo decide cuál es la mejor manera de presentarse a las elecciones para sumar el máximo de votos y garantizar no solo unos gobiernos de izquierda, sino una presencia masiva de Compromís. Porque solo hay que ver como cambia que Compromís tenga la alcaldía o no la tenga, como en la ciudad de València. Los compañeros de Castelló me consta que se han reunido ya y han ofrecido tanto a Esquerra Unida como a Podem que participen en nuestro proyecto. Ya hemos dado ese paso, que en las próximas semanas se concretará. Lo que tenemos claro es que no nos valen sopas de siglas que no han funcionado en el pasado, que solo sirven por interés particular.

--¿Está reservado para Podem el puesto número 6 por Castellón a Les Corts? ¿Tienen ya el nombre?

-Los puestos vacantes no están reservados, están abiertos y los hemos ofrecido a las entidades, partidos o asociaciones que están en un espacio ideológico parecido al nuestro o con los que compartimos muchísimas inquietudes y propuestas, para que ellos mismos, si quieren participar, puedan decirnos que quieren optar. De hecho así lo hemos trasladado a los partidos a nivel local de Izquierda Unida y Podemos, pero también a movimientos sociales, entidades, gente que trabaja por el territorio o por otro tipo de soluciones económicas y sociales para generar más empleo.

--¿En qué medida cree que el caso judicial que ha llevado a Mónica Oltra a salir de la escena política y el ruido consiguiente va a restar apoyo en las urnas a Compromís? Y la pérdida de su liderazgo ¿cuánto daño puede hacer?

-Desde Compromís siempre hemos dicho que no solo tenemos banquillo y gente, sino que lo importante son las ideas y el proyecto. Compromís está consolidado. Hemos hecho muchísimo y donde está Compromís se nota. Cuando llegamos al gobierno se decía que era imposible poder contratar a más profesionales, a más profesores, con la financiación que teníamos, pero somos más de 12.000 profesores más que cuando llegamos. Tenemos diez veces más de inversión en centros educativos. Solo hay que ver colegios como el de Vilanova, el de les Useres o el Jaume de Vinaròs, o el de Almassora. Estamos trabajando e invirtiendo más que nunca. Y también hemos generado más ocupación que nunca. Por todo ello, tenemos claro que vamos a tener un buen resultado para poder seguir avanzando, porque no solo no nos conformamos, sino que queremos mucho más y para eso tenemos que ser mucha más gente.

--Y con el PSPV de Ximo Puig ¿como se va a mantener el equilibrio entre la diferenciación y la necesidad de ser socios para gobernar?

-No va a haber una mayoría absoluta de nadie, tampoco de Compromís. Ya nos gustaría, pero nos van bien los gobiernos de coalición. Para nosotros, el primer objetivo es consolidar un gobierno de izquierdas y transformador. El segundo es que tenga la máxima representación posible y el mayor peso de Compromís. En ese sentido hemos sido siempre muy fieles al proyecto de un gobierno de coalición que transforme esta sociedad más allá de quién es el que va delante o el que tiene más fuerza o menos. Hemos cumplido con todos los pactos que hemos hecho y vamos a seguir cumpliendo con lo que nos comprometimos con la ciudadanía en ese pacto del Botànic, pero evidentemente cada partido representa diferentes espacios electorales y tiene diferentes ideas y proyectos y es normal que no coincidamos en muchos proyectos, pero sí que cooperemos para llegar a asuntos en común. Yo he estado siete años en el gobierno y no he tenido ningún problema de coordinación ni de cooperación con todos los demás. Creo que podemos dar ejemplo que es posible un gobierno de coalición con más presencia de Compromís. Para hacer más tenemos que ser más gente y cumplir con esos gobiernos de coalición, cosa que no han hecho los de derechas, la alternativa que hay ahora aquí. El PP y Vox no solo son un peligro para la mayoría trabajadora, para la mayoría de derechos y libertades, para repetir las escenas de corrupción y lo que hizo en el pasado la gente de Mazón --Mazón es Zaplana, Zaplana es Mazón, esto es así--, sino que no saben gobernar en coalición. Donde están no aprueban presupuestos, no están por las prioridades de la mayoría social, están por las suyas y esa es la gran diferencia.

--Las encuestas predicen un margen muy estrecho entre los bloques de izquierda y derecha y la necesidad de que Podem obtenga representación para poder reeditar el Botànic ¿cómo planean diferenciarse y absorber a algunos expodemitas sin restarle el apoyo mínimo para entrar en Les Corts?

-A mí personalmente me gustaría que Unides Podem estuviera en Les Corts, y sumar, porque creo que aportan y suponen un espacio electoral que se necesita, pero tenemos que hacer cada uno su parte de trabajo y desde Compromís estamos haciendo la nuestra, que es no solo dirigirnos a nuestro electorado, sino movilizar al conjunto de votantes de la izquierda y después que voten a quien consideren. Para eso estamos trabajando, para resolver de verdad los problemas reales de la gente. En Compromís no vamos a quedarnos parados. Vamos a ir a por todas, porque queremos y estamos seguros de que los que mejor podemos representar todo ese espacio somos Compromís y apelamos a la gente para que participe.

--Si sale elegido serán tres legislaturas en la política valenciana. Joan Baldoví dejará el Congreso para ser candidato de su partido a la Generalitat. ¿Se ve haciendo política en Madrid en un futuro?

-Soy una persona que fija sus objetivos muy claros y directos. El primero es garantizar la gobernabilidad desde la izquierda de la Generalitat valenciana. Por eso estoy ahora presentándome para ir a Les Corts, para movilizar al máximo a toda la izquierda y que volvamos a tener un gobierno de izquierdas transformador al servicio del conjunto de la ciudadanía valenciana y especialmente de la gente de Castellón. Cuando eso pase analizaremos donde puedo ser más útil. Yo no estoy en política por un objetivo personal, lo estoy por el interés colectivo. Donde pueda ayudar, estaré.

--¿Cuáles son las propuestas centrales de Compromís para la provincia de Castellón cara a la próxima legislatura?

-Primero, el empleo. Sí o sí tenemos que hacer todas las políticas posibles para garantizarlo en nuestras comarcas y para ello hemos hecho muchísimo con la FP, con Labora, tenemos los mejores índices de empleo hasta ahora, pero no es suficiente. Necesitamos mejores condiciones, más empleo, trabajar para acabar con la precariedad de mujeres, jóvenes especialmente, pero también del conjunto de la población. Para ello necesitamos poder invertir en nuestras industrias, ir de la mano con ellas, por eso es importante tener clarísimo que hay que luchar donde sea. Ir a Bruselas, ir a Madrid, como hemos hecho defendiendo los empleos de la cerámica para que nuestra industria vaya adelante. En segundo lugar, los servicios públicos y entre ellos, la sanidad. Tenemos que invertir más y mejor, y tener profesionales mejor cualificados. Y mejorar en educación, servicios sociales y ayudas a la dependencia. El tercer eje es el cambio climático y la adaptación a lo que está pasando. Tenemos proyectos, propuestas e ideas para seguir trabajando desde el punto de vista ambiental y también económico y social. Y termino con la proximidad, no puede pasar que haya gobiernos que vivan de espaldas a la realidad de la gente. Para Compromís es especialmente importante trabajar con la realidad del día a día.

-¿Qué papel quieren jugar los diputados de Compromís por Castellón en Les Corts?

-Castellón necesita mucha más fuerza de sus diputados y diputadas de Compromís. Diputados que no lleguen a Valencia y se olviden de Castellón. Somos y venimos de los pueblos de aquí. Conocemos las infraestructuras e inversiones que son necesarias en Castellón y que todavía no ha sido posible realizar. Trabajamos en ellas y las vamos a tirar hacia adelante. El nuevo Hospital General es una necesidad para ya, así como que haya más profesionales mejor cualificados. Necesitamos mayor inversión también en las comarcas de interior y del norte de nuestra provincia y en la Plana tenemos que trabajar muchísimo más para diseñar una movilidad sostenible y dar más oportunidades para la implantación de negocios e inversiones, que lo estamos haciendo realidad en otros territorios. Hacen falta también en Castellón. Es el caso de la gigafactoría en Sagunt, la Marina con Hitachi y Global Logic en València... Necesitamos ese tipo de inversiones también en Castellón.

-¿Y en Madrid? La propuesta ratificada esta semana en el Congreso de ayudas para la cerámica ha sido una iniciativa del único parlamentario de su partido

-Sin Compromís, Castellón no está representado. Lo hemos visto con los temas cruciales. Se hablaba mucho de la cerámica y nadie presentaba nada en Madrid en concreto, específico, realista, que ayude. Lo hemos construido nosotros con el sector, a demanda de sindicatos y patronal juntos, y se debatió en Madrid porque lo presentó nuestro diputado Joan Baldoví. Esto ha derivado en ayudas que son insuficientes, pero mucho más de lo que había. Nosotros no somos de plantear problemas, sino soluciones. Imaginad lo que puede hacer Joan Baldoví como presidente de la Generalitat, si estando solo ha sido el único que ha logrado que se escuche de verdad la voz de Castellon en Madrid.

--¿Qué expectativas ve para mantener el gobierno provincial? ¿Cree que su partido podrá reeditar el resultado ‘llave’ de 2019?

-Estoy seguro que vamos a tener la llave de la gobernabilidad de la Diputación porque no solo vamos a presentar unas listas muy buenas, sino que vamos a hacerlo en municipios donde no tuvimos candidaturas en 2019. Habrá poblaciones donde nos presentaremos de forma más amplia con otra gente. No hay que tener una lista de Compromís a toda costa, sino listas efectivas, con gente de Compromís dentro para que puedan tener la máxima representación.

-¿Cómo valora la propuesta de que gobierne el partido más votado lanzada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo?

-Está dando un ejemplo Feijóo de todo lo contrario de lo que dijo que venía a hacer. Decía que era un candidato solvente y con experiencia y parece ni que tenga experiencia ni tenga ningún tipo de solvencia. Está proponiendo que el señor Almeida dimita de alcalde de Madrid, porque no fue la lista más votada. Feijóo Está demostrando que no tiene ningún tipo de conocimiento real de la vida.