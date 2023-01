Castellón inicia la semana con heladas y termómetros rozando los 12 bajo cero

Varios puntos de Castellón ha registrado este lunes mínimas que incluso se han desplomado por debajo de los -10ºC, como ha sido el caso de Sant Joan de Penyagolosa, en Vistabella, donde los termómetros han llegado a registrar casi -11 grados centígrados, registro que se ha superado en el observatorios situado en Ares (La Pinella), con -11,2º C. En Xodos (La Vega) han visto como se sobrepasaban los 10 grados bajo cero, -10,1º C, según destacan los datos de AVAMET.

Sin embargo, el récord de este lunes hay que buscarlo en Vilafranca, concretamente en la Pobla del Bellestar, donde se han rozado los -12ª C. En ese punto dels Ports el termómetro ha marcado -11,7ºC

Estas temperaturas han provocado heladas que se han dejado sentir en toda su crudeza, por ejemplo, en els Ports, donde el entorno de la Fábrica Giner, a la entrada de Morella, ha deparado estampas de estanques y riachuelos congelados a causa del frío. En ese punto el termómetro ha llegado a marcar esta pasada madrugada los 9,3º C.

La Comunitat Valenciana ha amanecido este lunes con el cielo prácticamente despejado y con temperaturas frías, sobre todo en el interior norte. En la provincia de Castellón otras temperaturas mínimas significativas de la jornada han sido los -5,4 grados que han marcado los termómetros en El Toro (-9,9º C), Forcall (-9,2º C), o Morella (-9,2º C).

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante esta semana va predominar el cielo con pocas nubes o despejado y las temperaturas irán ascendiendo, sobre todo las diurnas, ya que por la noche, con cielo despejado y viento en calma, seguirá haciendo frío.

Las previsiones en la provincia