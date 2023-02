El Consell d'Estudiants de la Universitat Jaume I ha desvelado las novedades de la Fiesta de las Paellas, que se celebrará el 24 de febrero de 10 a 18.00 horas en el campus de Riu Sec. Una fiesta en la que no estará permitido el botellón, aunque sí que habrá barras donde se venderá alcohol --con una limitación de graduación-- y a precios populares.

Venta de alcohol

Así lo ha avanzado el presidente del Consell de l'Estudiantat, Alejandro Sanz, tras reunirse con los delegados de curso para darles a conocer las medidas. "No se va a poder entrar alcohol de fuera, pero sí que se va a vender dentro en barra", señala Sanz. En la barra sí que se podrá pedir bebidas alcohólicas de menos de 18º, es decir, cubatas no pero cerveza, tinto de verano y sangría sí. "En el contrato de las barras hemos puesto como condición que sea a un precio muy barato que los productos no superen los 1,5 euros máximo", abunda.

Punto violeta y campañas de sensibilización

Como todos los años va a haber un punto violeta y, a través de los delegados, se va a hacer una campaña del Consell para que estos actúen como referente de sus clases ante cualquier problema para que estos lo puedan trasladar a seguridad u organización. Tendrán una tarjeta con los teléfonos de interés para poder comunicar cualquier problema. Además, se van a hacer durante el mes de febrero unos cursos organizados por Vicerrectorado y el Consell de l'Estudiantat. Estas personas luego se encargarán de sensibilizar frente al consumo de alcohol y el acoso.

Cartel

Otro aspecto a destacar es el cartel de la fiesta. "Hemos hecho un cartel muy completo, pensamos que ha sido un salto cualitativo respecto a años anteriores", indica. Contará con Space Elephants, DJ que han actuado en festivales como el Arenal Sound. También estará DJ Ximeno, Generación Z, una banda que ganó el concurso que se hizo desde el Consell d'Estudiants con Mar de Sons.

Entradas

Las entradas tendrán un precio de seis euros. Se podrán conseguir a partir del día 6 de febrero lunes a través del Iglú y se recogerán la semana anterior a la Fiesta, en el Agora de la UJI.

Vasos reutilizables

Además, con la entrada se va a entregar un vaso reutilizable y, en caso que lo pierdan, la barra servirá con vasos de cartón no de plástico para que se haga con la menor huella de carbono posible.

Más seguridad

Este año se ha contratado más seguridad y asistencia sanitaria se ha reforzado la limpieza. También se ha reforzado la instalación de vallas. El acto está organizado al 100% por el Consell d'Estudiants.

https://twitter.com/ConsellUJI/status/1616741685551333379