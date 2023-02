La cuota de los autónomos sube hasta los 31 euros y se dan de baja seis cada día en Castellón

La cuesta de enero ha pasado factura al mercado laboral y quienes en Castellón están al frente de su propio negocio tampoco han tenido un buen arranque de año. Al contrario. El primer mes del 2023 ha propinado una bofetada a los 41.000 autónomos de la provincia y, además, lo ha hecho por partida doble: cada día han bajado la persiana seis profesionales por cuenta propia y los que han continuado al pie del cañón se han encontrado con la inesperada sorpresa de que sus cuotas mensuales volvían a subir entre 5 y 31 euros.

El mes de enero se ha cerrado en Castellón con 41.163 trabajadores autónomos y la cifra supone 186 menos que a finales del pasado diciembre, según datos de la Seguridad Social. Y aunque la sangría afecta prácticamente a todos los sectores, de nuevo es el comercio el que se lleva la palma. De hecho, del 1 al 31 del mes pasado desaparecieron 77 autoempleados de esta actividad, seguidos de la hostelería (-28), la industria (-17) y las actividades profesionales (-17).

Alberto Ara, presidente en la Comunitat Valenciana de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), asegura que detrás de la pérdida de autoempleados (en el conjunto nacional la tendencia ha sido la misma y han desaparecido 20.800) está el aumento de costes. «Entre los principales motivos está el incremento de los precios, sobre todo, de los alquileres de los locales, que se han indexado al IPC. Y también la subida de las cuotas hipotecarias», describe.

El alza de los costes asfixia al colectivo y, para colmo, quienes son sus propios jefes han comprobado esta misma semana cómo la cuota mensual que abonan a la Seguridad Social ha vuelto a subir. «Nos están llamando muchos asociados enfadados porque estos días están viendo cómo les suben las cotizaciones sociales. No entienden absolutamente nada», explica Ara, y apunta a que el incremento no tiene nada que ver con el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales, sino que obedece a varios factores y no afecta a todos por igual.

Lo que sí han notado todos los autónomos que cotizan por la base mínima (más del 80% en Castellón) es que su cuota de enero ha pasado de 294 a 299 euros. ¿El motivo? La entrada en vigor del llamado mecanismo de equidad intergeneracional, un impuesto cuyo objetivo es fortalecer el sistema de pensiones, y que ha subido seis décimas las cotizaciones de todos los autoempleados (antes su cuota era del 30,6% de su base y ahora ha pasado a ser del 31,2%).

Revalorización automática

Pero es que, además, hay otros miles de profesionales de la provincia cuya cuota ha subido mucho más que cinco euros. «Todos aquellos que tienen activada la revalorización automática han visto cómo la cuota les subía un 8,6%», explica el presidente de ATA en la Comunitat Valenciana. Así, todos estos profesionales han pasado de pagar 294 euros en diciembre a 325.

Al margen de esta subida, la Seguridad Social ha cobrado por error la cuota a los autónomos que se dieron de alta entre el 1 y el 9 de enero (les facturó 230 euros en lugar de los 80 de la tarifa plana), aunque ya ha anunciado que próximamente realizará una devolución. «Lo que hay que preguntarle es si esa devolución la hará con un recargo del 20%, tal y como nos obligan a nosotros cuando cometemos un error», dice Ara.