Los institutos de Castellón solicitan más orientadores para mejorar la convivencia escolar

Directores de instituto de Castellón y sindicatos califican de positivas las propuestas de Les Corts para frenar el acoso escolar, pero consideran que faltan orientadores y especialistas para mejorar la convivencia.

Falta personal

El director del IES Bovalar de Castelló, Toni Solano, señala que «son bienvenidas todas la acciones de formación y sensibilización, así como protocolos claros y definidos para los centros». «El problema más acuciante que tenemos es que no hay personal suficiente para hacer el seguimiento de esos protocolos, porque cada día son más los indicios de acoso, relacionados en muchos casos con problemas de salud mental o de adicciones al móvil», continúa. «Esos protocolos exigen que los tutores, departamento de orientación y equipo directivo se reúnan cada semana, pero no hay horas suficientes para ello. En los casos de ciberbullying además no podemos controlar lo que ocurre fuera del centro. Si se trata de problemas de salud mental, ni hay profesionales para la detección, ni tampoco personal suficiente en las unidades de salud mental infantil, que están dando citas a meses vista».

Por tanto, indica, «desde los centros necesitamos urgentemente personal especializado en convivencia, una persona formada en trabajo social o atención sociocomunitaria». También urge a «reforzar los departamentos de orientación, incluso valorar la posibilidad de prestar servicios de psicología clínica puntual desde los centros». «Necesitamos --advierte-- que desde Servicios Sociales y desde Sanidad se coordinen realmente con los centros educativos, con plazos razonables de una semana, no de meses», manifiesta.

Psicopedagogos y psicólogos clínicos

En la misma línea, el director del IES Politècnic, Jorge Bellés, agrega que «necesitamos recursos de orientación educativa, es decir, personal como psicopedagogos y psicólogos clínicos». «Por ejemplo, nosotros tenemos 1.500 alumnos y dos orientadores. Los directores estamos reclamando que cada 400 ó 500 alumnos debería haber un profesional de este tipo», dice.

Autolesiones y problemas de salud mental

«La casuística ha cambiado mucho y contamos en las aulas con alumnos que precisan apoyo de todo tipo», prosigue Bellés. Matiza que no es tanto el acoso como problemas de salud mental, autolesiones, dificultades familiares, redes sociales...

Ciberbullying

En relación con el ciberbullying, Solano precisa que las acciones del centro tienen un alcance muy limitado, sobre todo si las familias niegan la colaboración o incluso la participación de sus hijos y no controlan los dispositivos. «Los centros somos los primeros interesados en que las sanciones por temas de violencia o problemas de convivencia sean educativas y no punitivas. Una expulsión no suele solucionar nada, aunque a veces son las propias familias las que presionan para que haya castigos duros. Sin embargo, tampoco hay recursos para medidas correctoras dentro del centro: hacemos derivaciones a la hora del patio o trabajo en otros grupos, pero sin personal de apoyo no se puede tener al alumnado supervisado», revela.

Menos ratios y menos burocracia

Por su parte, Marc Candela, del sindicato STEPV, valora: «Son positivas las propuestas planteadas por Les Corts, especialmente la formación del profesorado y las familias para detectar acoso, pero pensamos que sin una disminución de ratios y un aumento del personal de orientación y otros especialistas en la materia, una reducción drástica de la burocracia y que la coordinación y la convivencia se separe en dos, poco avanzaremos. También lamenta que no se contara con el sindicato mayoritario para trasladar estas propuestas a la comisión.