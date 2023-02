Los estudiantes de la Universitat Jaume I llevaban tres años esperando el retorno de la Fiesta de las Paellas. Finalmente se celebrarán el viernes 24. Sin embargo, no serán como las del 2020, puesto que la Jaume I no permitirá la entrada de alcohol al recinto.

Veto al alcohol de alta graduación

En redes sociales algunos no han podido ocultar su decepción con las restricciones del evento. «Es increíble el esfuerzo que pone la UJI en hacer las cosas mal. Las paellas de este año parece que las hayan organizado para chavales de 16 años», relataba un tuitero. «Las paellas universitarias de la UJI se han convertido en un Chikipark», continúa otro. «Lo del alcohol sin comentarios, nada que no se haya dicho ya. Tocará beber champín», aseveraba otro.

POV: Vas a la barra el dia de paellas UJI pic.twitter.com/yoWlCuDPrI — Jordi Lara (@LaraRecatala) 1 de febrero de 2023

Como publicó Mediterráneo, la Universitat Jaume I informó que los requisitos para su celebración eran, entre otros, medidas para reforzar la limpieza y la seguridad; y para controlar el aforo y la venta de alcohol, en la línea del documento de la conferencia universitaria de rectores españoles titulado Las Universidades como centros promotores de Salud y Sostenibilidad en la Gestión de Fiestas.

Como son Paellas en la UJI Vs. Como quiere la UJI que sean Paellas pic.twitter.com/mhYYQCWcCa — Caleto (@TheCalet) 1 de febrero de 2023

«La UJI y la UPV son las únicas universidades que hacen paellas. Pues si las suyas son iguales que les nuestras, nos juntamos todos y vamos al parque de bolas a tiramos de los toboganes», abunda otro. «Los que fuimos en 2020 podemos decir que fuimos a las últimas paellas UJI de verdad», lamenta un nostálgico.

No poder salir del recinto

La imposibilidad de salir del recinto y volver a entrar es otra de las restricciones que no ha gustado a los estudiantes. «En paellas me vas a poner una pulsera y no me vas a dejar salir. Y encima, ¿no me vas a dejar tomarme un gintonic a gusto con mis amigos?», comenta otro mensaje en redes.

Una crítica recurrente de anteriores ediciones es el aforo limitado de la fiesta, de 8.500 personas; sin embargo, el número de matriculados es muy superior: 11.684 de grado y 1.439 de máster.

«La UJI llenándose la boca diciendo que junto con la UPV son las únicas universidades que hacen paellas y luego dejan entrar a 8.000 de 13.000? ¡Poca vergonya!»

Con todo, las ganas de fiesta pueden más y son muchas las personas que están contando las semanas que quedan para acudir. También el cartel musical ha sido muy valorado.

Consell de l'Estudiantat

El presidente del Consell de l’Estudiantat de la Universitat Jaume I, Alejandro Sanz, admitió que las restricciones al consumo de alcohol vienen impuestas. «Nosotros dijimos que queríamos una fiesta igual que en 2020 en cuanto a alcohol, aunque mejor en seguridad y música. Ellos dijeron que si no se aceptaban esas pautas no habría fiesta de las Paellas».

"Sin estas pautas no habría evento"

«Hace dos años que no se hacían Paellas y la idea era quitarlas. Hemos tenido que buscar esta alternativa que es adecuada y beneficiosa para los estudiantes; tener una barra a precios muy populares, aunque asumo que no a todo el mundo le va a parecer bien», afirmó.

Recordó que «es una Fiesta que la UJI como tal no quiere que se haga, no la promueve; es una reivindicación y un objetivo que tenemos los estudiantes y nosotros, como Consell, y se ha conseguido que, después de dos años sin haber, que haya».

Con respecto a las quejas, indicó: «Nos han llegado en los post en redes sociales pero de forma oficial no hemos recibido ninguna. De todos modos, son bastante pocas; para todo el cambio que ha supuesto este año no me parece que sean muchas».

En cuanto al malestar por no poder salir del recinto una vez dentro, indicó que esta limitación se viene aplicando todos los años. «El reacceso nunca se permite», recordó el representante estudiantil, que también apuntó que con ello se evita el botellón fuera del campus. Asimismo, manifestó que «siempre ha habido el mismo aforo».

Transporte público

Ese día no se podrá aparcar en el campus. El presidente del órgano estudiantil recordó que la UJI estará cerrada ese día. Desde el Consell de l’Estudiantat se anima a utilizar el transporte público, que se verá reforzado ya que va a haber un aumento de la frecuencia para ese día. «Queremos promover que la gente evite el coche», apunta el representante.