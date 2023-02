La temida plaga del ‘cotonet’ afecta a fincas de 43 localidades de Castellón

La guerra que desde hace unos años libran los citricultores de Castellón contra el cotonet no está ni mucho menos ganada. Aunque es cierto que durante esta campaña esta plaga importada de Sudáfrica no ha estado en la lista de los grandes males que acechan al sector, la realidad (y también los datos) demuestran que cada vez son más los municipios con fincas en las que se ha detectado la presencia de un insecto que deforma la fruta hasta convertirla en inservible desde el punto de vista comercial. En la provincia ya son más de 40 los términos afectados, un 43% más que a mitad del 2021.

Los últimos datos que maneja la Conselleria de Agricultura dejan lugar a pocas dudas. Si en julio del 2021 las localidades de la provincia con presencia de cotonet eran 30, a finales del 2022 la cifra había ascendido a 43, lo que demuestra como la plaga sigue extendiéndose por toda la provincia. En el documento del departamento que dirige Isaura Navarro, actualizado a 23 de noviembre del 2023, aparece el listado de todas las localidades de la Comunitat con presencia de Delottococcus aberiae (nombre científico del cotonet) y refleja, asimismo, que la provincia de Valencia, con 86 términos afectados, es la que se encuentra en una peor situación. En Alicante, las localidades en las que se ha detectado la plaga son 10. Para Víctor Viciedo, presidente la Associació de Llauradors Independents de Vila real (ALIV), los últimos datos de Agricultura demuestran que Castellón «tiene prácticamente todos los municipios con cultivos de cítricos afectados por la plaga» lo que, a su juicio, demuestra que los tratamientos llevados a cavo por la Conselleria «no han funcionado». La plaga llega al interior En la lista elaborada por Agricultura aparecen todas las localidades que concentran el grueso de la producción citrícola en la provincia, desde Almassora a Burriana, Nules, Vila-real, les Alqueries, Moncofa o la Vilavella. Unos municipios que, además, han sido considerados durante años como la zona cero del cotonet, es decir, los términos donde la plaga ha causado más pérdidas económicas. Pero lo llamativo es que en el documento se incluyen hasta 17 localidades del interior de Castellón donde la presencia de campos de naranjos y mandarinos es baja. Alfondeguilla, Altura, Artana, Castellnovo, Eslida, Espadilla, fanzara, Navajas. Soneja, Toga... son algunos de los municipios en los que la Conselleria ha notificado presencia de cotonet. «En estas localidades hay pocos naranjos, pero alguna finca sí existe», dice Viciedo que recuerda que esta plaga afecta también a cultivos como el olivar o los almendros. La presencia del cotonet se extiende por más municipios de la provincia (Sant Jordi, Vinaròs, Benicarló y Alcalà de Xivert, en el Baix Maestrat, también aparecen en el listado) y muchos citricultores empiezan a pensar con preocupación los meses de mayo y junio, cuando alcanza su máximo poblacional. «Las lluvias de la primavera del 2022 disminuyeron los daños de la plaga, pero lo que no se puede hacer es fiarlo todo a la climatología. ¿Qué pasará si en abril no llueve?», pregunta presidente de ALIV. Aunque la climatología influyó, y no poco, la Conselleria achacó la baja incidencia de cotonet durante esta campaña a las medidas puestas en marcha, entre ellas, las trampas con feromonas (la Generalitat las subvenciona al 50%) y la suelta masiva de depredadores. Dos iniciativas que, según Agricultura, han conseguido que la incidencia baje un 20%.