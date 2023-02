Juan de la Torre es presidente de la Asociación de Jubilados San Agustín y San Marcos y miembro del colectivo iaioflautes. Le preocupa, y mucho, la pérdida de atención personalizada que se está convirtiendo en un problema para muchas personas mayores a la hora de ir al banco o hacer alguna gestión.

Sin servicio presencial

«Nos han eliminado los servicios presenciales y generaciones como las nuestras no están preparadas. Muchos, además, no están en condiciones de adaptarse; están totalmente en manos de los demás. Nos dejan en el desierto sin agua», señala. «Los mayores no somos gilipollas, entendemos que la tecnología tiene que avanzar, pero no pueden cortarnos de golpe la relación normal que tenemos sin preparación que nos permita entrar en el nuevo sistema. En cinco años han desmontado todos los sistemas de atención personal (oficinas, cajeros, que por si fuera poco, los están eliminando).

Banca estatal

«Si la banca estatal hubiera continuado, habría podido cubrir los espacios que la banca privada, por rentabilidades, está dejando. Y las personas mayores podríamos seguir disponiendo de una atención personal. No sé por qué no se toman medidas a nivel estatal para solucionar este gran palo», manifiesta.

Pensiones

También hace referencia a la carta recibida del Ministerio acerca de la revalorización de las pensiones. Señala que «a quien está en el desierto y le dan un vasito de agua se lo bebe muy a gusto, pero la equiparación real no está ahí, sino que debería tenerse en cuenta a los más de seis millones en España que están por debajo de los umbrales mínimos y necesarios para poder vivir con dignidad». «Regula el 8,5% para todos pero aumenta a las pensiones más pequeñas (de 400 a 1.000 euros) para que lleguen al mínimo y puedan hacer una vida digna. Hay que ayudar al que lo necesita», añade.

Inflación

Sobre cómo le ha afectado la inflación, señala: «Personalmente, como vivo solo y soy mileurista, compro lo justo porque consumo poco; no soy una persona que pueda precisar mucho. Se nota más cuando la familia es de 2 o 3 miembros, pero qué duda cabe que una cosa es el 8,5% de aumento oficial y otra el incremento real con el encarecimiento del precio de los alimentos más prioritarios, que posiblemente supone un 15-16%, o sea, nos hemos quedado a la mitad de la capacidad que deberíamos tener para poder seguir haciéndole frente».

Además, destaca que «las administraciones tienen que cuidar y prestar mayor atención a las asociaciones como las de jubilados en lugar de pretender eliminarlas: «No tienen ánimo de lucro; hay miles de personas trabajando sin llevarse un euro para que sus vecinos mayores puedan tener una mejor calidad de vida. La soledad es un hecho y proyectos que permitan ayudar a estas personas hay que fomentarlos y ayudarlos», opina.

También alerta de la carencia de plazas residenciales que el Estado no aborda con la urgencia que tiene.