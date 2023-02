Los suicidios por acoso y ciberbullying han aumentado un 40% desde el 2018

Los datos de suicidios en infancia y adolescencia han aumentado en los últimos años y las situaciones de acoso y ciberacoso son un importante factor de riesgo. Los datos ofrecidos por la UEO de convivencia y conducta coinciden en que el incremento de suicidios como consecuencia del acoso y el ciber acoso es de entre un 30 y un 40% desde 2018. Así consta en el informe de les Corts Valencianes, que emitió 50 recomendaciones.

Menos burocracia, más recursos

«En estos momento se observa un incremento exponencial tanto de los intentos de suicidio como de las autolesiones. Cuando aparece esta situación, los centros tenemos un exceso de carga burocrática para poner en marcha todo el protocolo», afirmó ayer el presidente de los directores de centros públicos de la Comunitat, Toni Picornell, en la jornada Salud Mental en Contextos Educativos celebrada en Madrid. «Cuando se detecta un caso tenemos que vigilar a esa persona desde que entra hasta que sale del centro y dedicamos más recurso a estas opciones, más urgentes, que al funcionamiento; de ahí la necesidad de más recursos», explicaba Picornell.

El presidente de los directores valencianos y estatal pidió más dotación presupuestaria, el apoyo de Servicios Sociales y Sanidad, especialistas en los centros educativos (psicólogos, educadores sociales) y menor ratio, apuntando: «Estamos desbordados. «Necesitamos especialistas que actúen directamente cuando se detecta el caso», manifestó, denunciando 3 meses de espera en la Sanidad pública.

Redes sociales

Por su parte, la presidenta de la confederación de padres de alumnos CEAPA , María Capellán, hizo referencia al impacto del ciberbullying. «Todos en algún momento han sufrido problemas de difamar, desprestigiar, robado de contraseñas, subida de fotos, llamadas anónimas, mensajes ofensivos trucado fotos, suplantación de personalidad...», dijo. Señaló el «enorme estrés emocional» que supone para un adolescente, ser excluido de un grupo social de clase. «Se les puede echar incluso porque las familias estamos controlando el móvil al hijo», añadió.

Por otro lado, apuntó Capellán que la manera de educar actualmente «es la misma que en los 70 cuando las cosas han cambiado de manera increíble. «Las familias pedimos no solo psicólogos, sino también otros profesionales dentro de los equipos multidisciplinares, como enfermera de centro, educadores sociales», apuntó.

"La manera de educar actualmente es la misma que en los 70"

Por su parte, el Consejo General de la Psicología (COP) ha reclamado la inclusión de la figura del psicólogo educativo en los colegios e institutos, ante el aumento de los casos de suicidio y de autolesiones tras la pandemia,

Un 0,2% de los casos

Pese al crecimiento de las conductas autolíticas, desde la Conselleria de Educación señalan que estas no afectan a más del 0,2% del alumnado castellonense, lo que no significa que la alerta no sea máxima. Esta situación que se enmarca en un contexto general fruto de las secuelas emocionales de la pandemia.

Desde Conselleria matizan que las conductas autolíticas no es que se produzcan en los centros educativos, sino que los centros detectan comportamientos en el contexto vital de los adolescentes, que el personal educativo considera que se tendrían que abordar y tratar para ayudar desde varios frentes sociales a tratar y ayudar en cada caso.

Para paliar esta situación este curso se ha puesto en marcha el programa de salud mental ‘Som Imprescindibles’ con talleres impartidos por psicólogos para 13.000 alumnos de Castellón.

Además, destacan el incremento en el personal de orientación con 1.670 (+58% respecto al curso 2020/2021) y la creación de seis unidades especializadas de orientación en la Comunitat.

Refuerzos en salud mental

Por su parte, el presidente del Consell de la Joventut de Castelló, Miguel Marí pidió invertir más recursos en salud mental y reforzar la sanidad pública con más psicólogos y psiquiatras y medios que permitan que una persona no tenga cita cada seis meses o una vez al año, sino que haya un tratamiento de calidad. Declaró que la pandemia ha afectado a la forma de socializarse, muy importante para los adolescentes.

Ser joven, factor de riesgo

En esta línea se expresó ayer la presidenta del Sindicato de Estudiantes estatal, Celia del Barrio, quien denunció las escandalosas listas de espera para recibir atención psicológica. Apuntó que ser joven, especialmente si es de familia humilde y trabajadora es un factor de riesgo para sufrir problemas de salud mental, refiriéndose al elevado paro, precariedad laboral, dificultades para emanciparse y altos precios. Barrio señaló que las tentativas de suicidio en adolescentes han aumentado un 27% desde la pandemia siendo la primera causa de muerte en menores de 24 años y el alza del 50% en las urgencias pediátricas.