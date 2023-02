Antonio (panadero), al límite: "Ahora pago de luz el triple que hace un año"

«Ya antes de la guerra de Ucrania los precios se estaban disparando. Subía el aceite de girasol un 15%, pero a partir del conflicto dobló los precios; y en verano se dispararon más», reflexionó Antonio Alberich, veterano panadero de Benicarló. «La factura de la luz me cuesta ahora tres veces más que hace un año. Si pagaba al mes 1.200, ahora estoy entre 3.000 y 3.400 euros. Y los costes en materias primas habrán subido de media un 60%», significó.

Las cámaras y congeladores funcionan las 24 horas

La solución para el hachazo energético tiene mal arreglo. «Intento recortar gasto en luz cada mes, comparando tarifas con los asesores. Pero tengo cámaras y congeladores grandes que están las 24 horas del día en marcha. El 2022 ha sido complicado, con lo que han aumentado los gastos. Estamos al límite. El personal que tengo me hace falta, las máquinas también. Se trabaja pero no se gana dinero, se gana para costear los gastos y si no, mano de banco», manifestó Alberich.

«Los lácteos son los que más suben y en este 2023 irán a más» Antonio Alberich - panadero de Benicarló

"La harina cuesta el doble"

¿Qué hacer para capear el temporal? «Subsistir y rezar. Recibir ayudas de la Administración sería interesante, pero tendrían que ser no solo de crédito, que al final igual lo tienes que pagar. Quizás una solución directa sobre la energía o materia prima de uso diario», detalló. «Ahora la harina cuesta el doble. El aceite de girasol, huevos y azúcar siguen un 60% más caros que hace un año y son de uso diario. Aparte, los cartonajes», avisó.