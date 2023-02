Santiago Miralles ha sido nombrado recientemente vicepresidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Fesbal, un reconocimiento que acoge con orgullo

Le han nombrado vicepresidente de Fesbal, ¿qué significa para usted?

Que un banco de alimentos, el de Castellón, pequeñito, que a nivel nacional se fijen mucha gente de otros bancos, para mí personalmente es un orgullo, y para la provincia de Castellón. Intentamos cada día superarnos.

Soy una persona humilde, me gusta hacer las cosas bien. Soy muy exigente conmigo mismo, me exijo todos los días. La situación a nivel nacional salen muchísimos problemas para los bancos de alimentos, nos tenemos que reciclar todos, los 54 bancos a nivel nacional. Vienen tiempos muy difíciles. Veremos cómo vamos a afrontar toda esta situación, aunque yo creo que poquito a poquito, con trabajo, con humildad y haciendo las cosas bien el banco de alimentos de Castellón triunfará. Es trabajo, trabajo.

¿Dice que hay que reciclarse? ¿En qué sentido?

Dentro de nada con la nueva ley de excedentes alimentarios las grandes superficies no van a poder controlar todo esto. ¿Y quién lo va a poder controlar? Pues los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos a nivel nacional somos los que mejor administramos la situación de todas las empresas de excedentes que hay en España. No hay nadie que pueda administrar en estos momentos la cantidad de alimentos de excedentes que hay. Ahí estamos nosotros. Lo que pasa es que la situación muy complicada. No nos podemos quejar del voluntariado, es el factor principal, pero los bancos pequeños en estos momentos tenemos recurrir a profesionales para todo esto. Eso es un costo.

Es un reto impresionante de lo que tenemos que administrar. Este año pasado se ha tirado a la basura 84 millones de kilos a nivel nacional, si queremos reciclar todo eso, a parte del costo que tiene, eso repercute en los costes de alimentos de aquellas personas que realmente no pueden llegar a comprar los alimentos.

¿A cuántas personas atiende el Banco de Alimentos de Castellón?

Sobre 19.000. Estamos llegando a unas cifras en la provincia de Castellón muy grandes.

¿Ve que la situación está más complicada?

A mí lo que más me preocupa son los matrimonios jóvenes. El problema de todo esto es que cuando la cerámica se constipa, los demás cogemos la pulmonía. La zona de Castellón que el 60 o 70 por cien de los puestos de trabajo están dentro de la cerámica. Cuando la cerámica va mal, los demás vamos mal todos.

¿Le preocupa?

Muchísimo. Nosotros vamos a intentar firmar algunos convenios con profesores de la UJI para dar cursos de carretillero, de técnicos en cerámica, de inglés. En los despachos hemos hecho una sala polivalente para dar cursos dirigidos a toda la gente de Castellón...

¿Cómo se prevé la situación para el 2023?

Las ayudas para el 2023 van a ser crudas. Nos cuesta mucho acceder a productos de necesidad como leche y aceite, porque son los que más han subido a la hora de hacer la compra. A principios del 2022 la leche cuando la comprábamos de fábrica nos costaba 0,49 y ahora nos cuesta 0,97. El doble justo. Y el aceite de oliva lo comprábamos a 2,33 y ahora a 5,00 el litro. Eso ya no es una necesidad, sino que es un lujo. Comprar un litro aquella familia que realmente lo necesita y que te cueste 5 euros que vas a freír... De lo demás vas cubriendo las necesidades. Ahora en stock en almacén, estamos fallando Tenemos 230.000 kg. de todo en general. Pero eso para nosotros son dos meses o dos meses y medio.

¿Y cómo van respondiendo las empresas?

Si no fuera por ellas el banco de alimentos no podría aguantar. Debo dar las gracias a todas las empresas que están colaborando, el número ha aumentado. Lo que pasa que las empresas no están para tirar cohetes, lo están pasando mal. Nosotros hoy por hoy de luz solo estamos pagando lo mismo casi que el alquiler de la nave.

¿Os ha beneficiado la bajada del IVA?

En estos momentos no. El IVA lo pagamos pero no nos lo podemos repercutir. Este año pasado hemos pagado cerca de 50.000 euros. Con ese dinero podríamos sacar 1.000 tarjetas y vales para las grandes superficies para darlo a la gente para que vaya a comprar con tarjetas.

¿Tiene algún proyecto novedoso para este 2023?

Hemos montado un economato en Almassora. Si sale bien lo que tenemos que hacer es montarlo en Castellón. El beneficiario tendrá una tarjeta con un código de barras y se sabrá cuánto consumo está haciendo al final de mes. Todas las semanas puede venir, puede coger aquellos productos que necesita y ese producto sabes que no lo van a echar a la basura. A mí no me gustan las colas del hambre.

Pero, si no se ven parece que el problema no exista. Es como dejarlo bajo la alfombra.

Sabemos todos los recursos, todas las necesidades. No hace falta poner una cara. Las caras se pueden dar hasta de espaldas, para que no conozcas a esa persona que va a por esa necesidad de alimentos.

¿Va a exportar algún proyecto?

Tenemos un proyecto que si va adelante los bancos de alimentos no van a pasar necesidades a la hora de repartir alimentos. En Europa varias empresas coordinan todos los excedentes de las empresas que tienen excedentes de alimentación. Esas empresas que gestionan los excedentes de alimentos se han puesto en contacto con los bancos de alimentos y nosotros somos los que hacemos el reparto a todas las unidades de reparto a nivel provincial, local o autonómico. Si ahí llegamos y sabemos gestionar todo eso, los bancos de alimentos triunfarán por esta situación que estamos pasando, que ya no solo se trata de España, te hablo de toda Europa. A nivel de Europa somos los pioneros. No distribuye nadie también como los bancos de alimentos.

¿Desde Castellón tenéis algún proyecto que se exporte al resto de España?

Aportamos 'Nadie sin su ración diaria', que es la 'app' de las máquinas. El día 7 viene la televisión española, se va a la UJI, vamos a hacer un coloquio allí y luego vendrán al banco de alimentos de Castellón. Que una población como Castellón salga en Informe Semanal a nivel nacional es un motivo de orgullo. No orgulloso por mí, sino por todo el equipo que tengo en el banco. Aquí las cosas se han hecho muy bien y muchos bancos están confiando muchísimo en lo que se hace en el banco de alimentos de Castellón. Estoy orgulloso por la repercusión que hemos tenido. Es un trabajo de día a día, ahora que soy vicepresidente estoy muchos días en Madrid.

¿Va a seguir como presidente del Banco de Castellón compaginando la vicepresidencia de Fesbal?

De momento sí. El día 21 estoy en Almería porque tenemos el comité itinerante de todos los meses, al día siguiente vendrá la reina vamos a estar en el banco de Almería. Somos dos vicepresidentes que nos hemos de dividir la parte sur de mitad España para arriba que es la que me corresponde a mí. Y después tengo 11 bancos que son los que estoy gestionando, porque antes de pedir algo tienen que pasar por mí y yo tengo que comunicar a los 11 miembros que somos del comité cada banco la necesidad que tiene. Somos apolíticos y acofesionales, Para nosotros el trabajo es el día a día y Madrid es donde nos reunimos todos los meses. Yo espero que el día 17 o 18 venga el presidente nacional a Castelló, inauguraremos las nuevas oficinas y dataremos todo lo que se ha hecho este año pasado en el banco de alimentos.

¿Se trata de la remodelación?

Cuando estuvo la reina en Castelló la fundación Reina Sofía nos dio 10.000 euros. Nosotros teníamos muy poco espacio de cámaras y ahora estaremos 54 m3 de la serie frío. Ahora ya entran los pallets dentro de las cámaras. Es como una empresa que o tienes que renovar o morir y la renovación... Hay que pensar que los voluntarios somos gente mayor y a la gente mayor puedes exigirle hasta donde lleguen.