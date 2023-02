Silvia (pescadera), imposible ahorrar: «La máquina de hielo tiene que funcionar toda la noche»

Silvia Russo, de la pescadería Sylvia del Mercat Central de Vila-real, cuenta en su puesto de venta al público «con máquina de hielo --que prácticamente está 12 horas en marcha--, dos congeladores, la balanza y la envasadora al vacío. Todo está conectado a la luz aunque es una tienda pequeña. Los que tienen más congeladores, que es lo que más consume, gastarán más», señaló.

Un ciclo que todavía no ha terminado

Su historia es la de muchos autónomos que han vivido un año para olvidar en gastos y en el que el consumo se retrae, un ciclo que aún no ha acabado. «Yo pago el doble en luz que hace un año, si antes eran 200 ahora abono 400 euros. Y eso que solo abro por la mañana. Pero todo lo demás está enchufado tarde y noche, como la máquina de hielo, que fabrica durante la noche para tener todo para montar. No recibo ayuda ni descuentos ni nada. Así es», explica sobre su situación.

«Pago el doble en luz que hace un año, 400 €; y eso que solo abro por las mañanas» Silvia Russo - pescadera

"Cuando empezó la subida fue brutal: un mes pagué 500 euros"

«¿Qué pienso? Pues en pagar lo que me piden. He reclamado pero aun así...Cuando empezó la subida fue brutal. Una vez en un mes pagué 500 euros de luz», manifiesta. «El género es muy perecedero y el hielo lo dejo toda la noche en marcha. Si a veces sobra una punta de emperador, hago unas cortadas, lo envaso al vacío, lo congelo con fecha y se tiene que vender en dos semanas. Está muy bueno y no tiene ningún producto conservador. Se vende a precio de coste, más barato, y es un reclamo», relata Russo.