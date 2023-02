Los castellonenses que deciden cómo morir se multiplican en dos años

Las peticiones de testamento vital --el documento que indica por escrito las instrucciones a dar al médico sobre mantener o no la vida de manera artificial llegado el caso de no poder expresarlo-- se han disparado en los dos últimos años en Castellón. No en vano, en el 2020 solo 145 castellonenses habían registrado sus voluntades anticipadas y en el 2022, al cierre del ejercicio, 3.585 personas vivas de la provincia habían inscrito su deseo por el canal legal en el Registro de Voluntades Anticipadas de la Comunitat. La cifra se ha multiplicado por 24, si bien es cierto que desde noviembre del 2021 existe la opción de solicitarlo con un solo clic desde casa por la vía telemática certificada.

Tipologías de testamento vital Existen muchos tipos de testamento vital y, de hecho, la Iglesia, contraria a la aplicación de la eutanasia --actualmente ya legalizada--, cuenta con un modelo propio que facilita al solicitante que quiera expresar su deseo de no optar por una muerte asistida llegado el caso. En Castellón se han dado poquísimos casos de aplicación/autorización de la eutanasia: solo dos (desde que entró en vigor la ley en junio del 2021 hasta mediados de enero de este 2023), según datos facilitados a Mediterráneo por la Conselleria de Sanitat. En total en la Comunitat son 54 acumulados: 30 de la provincia de Valencia, 22 de Alicante y los 2 e Castellón. Cuando se cumplió un año de la despenalización solo se habían autorizado 14 en Valencia, 5 en Alicante y ninguna en Castellón, con menor impacto. El perfil del solicitante La especialista en Medicina Intensiva y coordinadora de trasplantes del Hospital General de Castelló, Bárbara Vidal, explica que si un médico es objetor de la eutanasia, «la dirección del Departament de Salut garantiza la búsqueda de otro facultativo que se responsabilice del trámite». ¿Quién lo pide? «En la mayoría de casos son pacientes con patología neurológica», añade. Desde la Asociación Muerte Digna (MDM) expresan que otra situación es «un Alzhéimer avanzado --si registró su deseo cuando aún tenía facultades-- o una persona que por un accidente cerebrovascular se queda sin capacidad de tomar decisiones sobre sí misma». Justo ahora en Canadá existe un polémico debate sobre extender la eutanasia a personas con enfermedades mentales. El testimonio de un castellonense de 63 años: «Una mascota tiene más derechos» «Prefiero llamar a la eutanasia el derecho a una vida digna, no a una muerte digna. Es un momento aún de vida. A una mascota sí se permite sacrificarla si vive con sufrimiento pero para una persona todo es más complicado. ¿Tenemos más humanidad con los animales que con nosotros?». Es la reflexión de un funcionario de Castelló, de 63 años, con testamento vital, que ahora va a renovar para incorporar la eutanasia y nombrar a una representante legal más joven. Se alegra de que ahora ya no sea delito, pues tiene sus voluntades registradas desde el 2011. Con todo, opina que actualmente se debería velar más por agilizar los trámites cuando alguien pide la eutanasia, «impulsar un observatorio». «El problema es que la Administración tarda mucho en dar una respuesta, lo que lleva a muchas personas a reservar una habitación de hotel y suicidarse antes de conseguir la autorización. En España llevamos 16. No puede ser pedirla y llevar cuatro meses esperando con un sufrimiento insoportable», relata. Reconoce que en su entorno pocos tienen hecho el testamento vital. «Acudí invitado por un amigo antropólogo a unas jornadas en Valencia sobre el amor y la muerte. Una de las ponentes era Aurora Baus, que entonces presidía la Asociación de Morir Dignamente (MDM) y me cautivó su discurso. He pasado por dos cánceres. Respeto todas las creencias pero tengo claras mis ideas desde que tengo uso de razón», concluye. Más datos Los mayores de 16 y menores de 18 años pueden hacer testamento vital si están emancipados (no sujetos a la patria potestad de sus padres), en uso de sus facultades mentales y sin coacción.

En el programa informático de los historiales médicos consta un icono que informa sobre si el paciente tiene hecho el testamento vital para tenerlo en cuenta si se dan las circunstancias.