Un peluquero turco de Vila-real: «No localizo a mis primos, viven en la zona del terremoto y no hay luz ni internet"

Los turcos que residen en Castellón son una comunidad minoritaria, con apenas 66 repartidos por la provincia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Uno de ellos es Hussein Sedef, quien trabaja en la peluquería Corona, en la plaza Major de Vila-real, localidad donde llegó hace ahora unos siete años.

Su voz temblorosa denota preocupación cuando se le inquiere si tiene familiares en la región del terremoto, próxima a la frontera con Siria. «Tengo a mi familia viviendo justo allí. Yo soy de esa zona. Mi padre y mis hermanos se encuentran afortunadamente bien, gracias a Dios. Pero tengo más parientes, como pueden ser mis primos, con los que no he logrado hablar y de los que no sé absolutamente nada», lamenta. «No hay cobertura de internet ni tampoco electricidad. No consigo contactar con ellos y estoy francamente preocupado por cómo se encuentran», añadió.

En Vila-real tiene más conocidos, como un amigo suyo, también turco, que regenta otro conocido establecimiento, el restaurante especializado en Kebab Antalya, en la avenida de la Murá: «En mi caso no conozco a nadie de la zona donde tuvo lugar el terremoto. Mi familia está cerca de Estambul. En nuestra zona no ha pasado nada. Pero donde ha ocurrido ha habido muchos muertos. Un desastre".

Movilización solidaria

En Castellón las acciones solidarias por parte de la población y oenegés ya se empiezan a movilizar, con recogida de mantas, ropa de abrigo o alimentos no perecederos en distintos puntos de la provincia.