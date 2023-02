Hay pocos recursos y las listas de espera son insoportables. Esta es la protesta que traslada el colectivo de personas con discapacidad. Por esta razón, representantes de ocho entidades sociales y familias de personas con grave discapacidad han remitido ante la Dirección Territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de Castellón un total de 18.920 firmas. Es un queja ante las carencias de una red de atención integral "insuficiente y colapsada".

Las entidades que respaldan esta petición son Cocemfe Castellón, Afanias, Frater Castelló, Fundación Aspropace, Ateneu Castelló, Síndrome de Down, Asociación Adiffra y la Fampa Castelló Penyagolosa. Desde estos colectivos han participado de forma activa en la campaña de recogida de firmas y dando apoyo a las familias ante la "dejación de funciones y auténtica desidia" por parte de la Administración, que "condena al ostracismo y la indignidad cada día que pasa a estas personas". Reclaman la ampliación de la red de recursos de atención diurna y residencial para adecuarla a la gran demanda existente.

Movimiento creciente

Según indican desde las organizaciones impulsoras, "este movimiento ciudadano no ha parado de ganar apoyos en los dos últimos meses". El pasado día 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se hicieron públicas las dificultades a las que muchas familias se enfrentan cuando sus hijos o hijas tienen que abandonar los centros de educación especial al superar la edad permitida. En muchos casos, la alternativa es quedarse en sus casas porque los diferentes recursos adecuados a cada situación particular, como residencias, centros ocupacionales o de día, pisos tutelados, etc. están saturados.

"No podemos permitir que todos los progresos que han logrado estas personas durante los años previos se frenen en un momento tan importante de sus vidas por cuestiones administrativas y de falta de recursos adecuados, generando angustia e indignación entre las familias afectadas", asegura David Carreres, responsable del centro de día del Maset de Frater.

Situación estancada

Esta situación, apuntan desde las entidades de la discapacidad, "no es nueva y se ha trasladado en varias ocasiones a los responsables del área de Diversidad Funcional desde distintos sectores". A estas personas que deben abandonar el sistema educativo e incorporarse a otro tipo de recursos, se les suman todas aquellas cuya discapacidad o situación de dependencia es sobrevenida y necesitan con urgencia una plaza en un centro especializado adecuado a sus características personales.

"No existen en la provincia de Castellón suficientes recursos de atención especializada a personas con gran dependencia, acorde a la demanda planteada", remarcan las entidades sociales de un sector "olvidado y ninguneado desde hace mucho tiempo".

Más de un centenar personas tienen que hacer frente, cada día, a esta realidad en la provincia, según las estimaciones de las entidades sociales, que lamentan no tener cifras exactas dada la "opacidad de las listas de espera".

Propuesta de reunión

Tras formalizar la solicitud para entregar las firmas, desde la Dirección Territorial de igualdad y Políticas Inclusivas se ha propuesto celebrar una reunión con las entidades y familias afectadas, apuntan las asociaciones.