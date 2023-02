Víctor Maeso, castellonense en Turquía: "El país está conmocionado"

Víctor Maeso, técnico de Quimicer (compañía con sede en Onda), se encuentra en Turquía por motivos laborales, aunque afortunadamente a bastantes kilómetros de distancia de la zona cero del terrible terremoto que ha sacudido la tierra en la frontera con Siria. «El país está conmocionado. Hasta ahora preocupaban las nevadas pero después de esto....Aquí no se ha notado el temblor. Mi ubicación está a bastantes kilómetros de distancia del epicentro, como de Castellón a París. Hace unos años sí que estaba aquí cuando sucedió otro incidente sísmico y entonces sí se apreció», relata. Pero, con todo, eso no ha evitado que su teléfono echara humo con llamadas de familiares y amigos preocupados por saber de él y de cuál era su situación. Además, añade, "tengo conocidos aquí, que tienen algun familiar afectado por el terremoto, por no decir que todavía no han sido rescatados ni saben si siguen con vida. El país está conmocionado".

Su empresa se dedica a las fritas, esmaltes, serigrafías, granillas, pellets, atomizados, colores cerámicos y tintas pigmentadas para impresión digital cerámica y como otras muchas del clúster castellonense tienen intereses comerciales en la región turca. Economía y turismo Los profesionales técnicos que aportan cualquier tipo de equipamiento a fábricas de Turquía --donde hay productores de cerámica-- también brindan luego apoyo para asesorar sobre su manejo o transmisión de conocimiento para labores de mantenimiento. Pero el eje económico y con más relaciones comerciales con Castellón se ubica más al oeste del extenso país turco (de 783.562 km²), y lejos del este, donde el trágico terremoto --de magnitud 7,8-- se ha cobrado infinidad de vidas y heridos. La zona con más actividad económica o con vínculos con Castellón por la cerámica abarca el eje desde Estambul, Eskişehir, Bozuyuk, Kutahya, Uşak y zona de Izmir, hasta Ankara. Desde Ankara hacia el este, poca cosa. Conexión con la cerámica Mediterráneo se puso en contacto con las patronales del clúster cerámico, Ascer (azulejos), Anffecc (colorificios, fritas y esmaltes), ATC (técnicos) y Asebec (maquinaria) y desde ninguna tenían conocimiento de afección o profesionales de visita en la zona por motivos laborales. Y es que firmas como Torrecid (de fritas y esmaltes, en l’Alcora) o Muelles y Ballestas Hispano-alemanas (de recambios de automoción, en Vila-real) tienen sendas delegaciones en Turquía pero cerca de Estambul, al este del país y lejos del terremoto, en un área donde también tiene su sucursal Esmalglass, y donde no se ha registrado ningún tipo de daño. Otra compañía referente con presencia en Turquía es la multinacional Ube. Desde la central europea con sede en el Grau de Castelló corroboraron: «Contamos con instalaciones en Turquía, pero en Estambul, y dependen de las oficinas de Alemania. Y por ahora no nos ha llegado ninguna alerta, no parece haber daños personales ni materiales». Viajes turísticos Y respecto a la posibilidad de que se encontraran castellonenses de turismo, el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, Diego Tirado, manifestó que no les consta ningún viajero de Castellón precisamente en esa zona, que además, «no es turística, y los viajes que solemos organizar son justo en el otro extremo del país (Estambul, Capadoccia, etc.). Y tampoco es época de excursiones de este tipo ahora en febrero». Según el Censo de Españoles Residentes en el Extranjero son 13 los castellonenses de origen que tienen su residencia fijada en Turquía en 2022. Sin embargo, a consultas de este rotativo con la Embajada, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, no tenían conocimiento de la cifra de afectados que pudiera haber por provincias. Tampoco en la delegación de la Cámara de Comercio hispano-turca en Madrid, desde donde facilitaron el contacto de su delegado en Turquía con el que fue imposible establecer contacto, dada la actividad frenética que lleva a consecuencia del terremoto. Unidad de bomberos La Generalitat valenciana anunció ayer que enviará recursos materiales a Turquía y movilizará más medios personales «si es necesario». Por ahora, 13 bomberos de la Generalitat se han integrado en el operativo de una oenegé para desplazarse a la zona y la Administración autonómica está en contacto con los diferentes ministerios del Gobierno implicados en proporcionar material y recursos de ayuda. Desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, su portavoz apuntó que «sí se está gestionando una expedición de la Unidad de Rescate de Valencia pero esta vez no va a participar ningún bombero de Castellón». El testimonio de un turco de Vila-real, Hussein: «Mi familia está toda allí» Los turcos que residen en Castellón son una comunidad minoritaria, con apenas 66 repartidos por la provincia, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Uno de ellos es Hussein Sedef, quien trabaja en la peluquería Corona, en la plaza Major de Vila-real, localidad donde llegó hace ahora unos siete años. Su voz temblorosa denota preocupación cuando se le inquiere si tiene familiares en la región del terremoto, próxima a la frontera con Siria. «Tengo a mi familia viviendo justo allí. Yo soy de esa zona. Mi padre y mis hermanos se encuentran afortunadamente bien, gracias a dios. Pero tengo más parientes, como pueden ser mis primos, con los que no he logrado hablar y de los que no sé absolutamente nada», lamenta. «No hay cobertura de internet ni tampoco electricidad. No consigo contactar con ellos y estoy francamente preocupado por cómo se encuentran», añadió. En Vila-real tiene más conocidos, como un amigo suyo que regenta otro conocido establecimiento, dedicado a la comida turca, el restaurante especializado en Kebab, Antalya, en la avenida de la Murá: «En mi caso no conozco a nadie de la zona del terremoto».