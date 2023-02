Una familia de Jérica denuncia una presunta negligencia médica en la muerte de su hija de 12 años

Una familia de Jérica ha denunciado una presunta negligencia médica en el fallecimiento de su hija de tan solo 12 años a causa de una peritonitis que no le fue diagnosticada a tiempo a pesar de haber acudido en varias ocasiones al centro de salud de Viver y al hospital de Sagunt, el de referencia para esta zona del sur de la provincia.

"Estamos recopilando toda la información y ya hemos contactado con abogados para presentar una denuncia porque lo de mi hija no se puede quedar así y eso no le puede pasar a otro niño", señala el padre de Emma, Ramón Martínez, quien, además es concejal del Ayuntamiento de Jérica, quien, tras la muerte de la pequeña el pasado fin de semana, convocó un pleno extraordinario para decretar un día de luto oficial. Y es que la noticia ha provocado una gran conmoción y desconsuelo en el Alto Palancia.

"Mi hija se encontraba mal y tenía dolor abdominal y fue al centro de salud y la mandaron a casa, a los días volvió a ir y el médico ni se levantó de la mesa para ver qué le pasaba y la mandó de nuevo a casa. Mi mujer insistió en que un hijo mío estaba operado de apendicitis y que había varios casos en la familia, pero no hicieron nada", denuncia el padre. Varios días después al ver que la niña no mejoraba y los dolores aumentaban, los padres decidieron llevarla a Urgencias del hospital de Sagunt.

"Allí solo le hicieron un análisis de orina e insistimos en que no comía y en pocos días había perdido tres kilos, pero no le hicieron nada más, simplemente darle un jarabe porque dijeron que tenía la lengua blanca e igual eran hongos", lamenta Ramón, al tiempo que insiste en que hubo "dejación de funciones" por parte de los sanitarios que atendieron a su hija, "porque no le hicieron una ecografía, pese al dolor abdominal".