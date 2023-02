La Diputación de Castellón exigirá al Gobierno parar la megaplanta solar y escuchar a los alcaldes

El Gobierno ya se ha posicionado a favor de la macroplanta solar Magda, pero quienes en Castellón rechazan un proyecto que supondrá la instalación de 258.622 paneles fotovoltaicos en Les Coves de Vinromà y Benlloc y la construcción de una línea de muy alta tensión (MAT) de 53 kilómetros no están dispuestos a darse por vencidos. Los alcaldes de los municipios afectados, la mayoría en la comarca de la Planta Alta, ya han anunciado que batallarán para frenar la planta y la Diputación exigirá este mismo mes al Ministerio la paralización del proyecto.

El equipo de gobierno de la institución provincial, compuesto por PSPV-PSOE y Compromís, llevará al pleno del día 21 una moción que insta a la paralización de la Magda por su «importante afectación sobre el territorio.» En la moción también se pedirá al departamento que dirige Teresa Ribera que reconsidere las alegaciones e informes contrarios efectuados en su día por la Generalitat, así como el impulso de un proceso de diálogo con los municipios afectados tanto por la planta como por la nueva MAT.

Los dos grupos que gobiernan en la Diputación aseguraron ayer que este posicionamiento guarda coherencia con la comunicación que se trasladó al Gobierno hace un año y en la que se daba cuenta de la aprobación de una declaración institucional (con el apoyo unánime de todos los grupos) en la que se rechazaba el proyecto.

Tanto el PSPV como Compromís en la Diputación quisieron dejar claro que comprenden que «la generación de energía representa una de los grandes retos de la sociedad», aunque incidieron en el rechazo generalizado que ha provocado esta iniciativa en Castellón «por su incompatibilidad con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico de las áreas afectadas». Es más, creen que tiene una «envergadura desmesurada» y plantea un modelo de generación eléctrica que no es compatible con los principios de desarrollo sostenible.

En el texto de la moción se insta, además, a la Diputación a poner a disposición de los ayuntamientos los servicios técnicos de la institución para prestarles toda la ayuda que puedan necesitar.

El PP pide explicaciones a Martí

La Diputación reclamará al Ministerio que dé marcha atrás y reconsidere su sí a la macroplanta solar y el PP acusa al José Martí de no haber peleado lo suficiente para evitar la aprobación del proyecto. «En el BOE queda bien claro que el equipo de Gobierno de PSOE y Compromís no contestó a la consulta realizada por el Ministerio sobre la Magda», denuncia María Ángeles Pallarés, portavoz adjunta de la formación en la Diputación. «Martí tendrá que explicar por qué la Diputación no alegó pese a haber aprobado en pleno una declaración institucional a propuesta del PP para defender a los afectados», añade Pallarés.

Quien también se posicionará sobre la planta es Les Corts. Los diputados socialistas por Castellón presentaron ayer una proposición no de ley (PNL) en la que instan al parlamento valenciano a pedir «paralizar e inadmitir el proyecto Magda al no tener en cuenta, entre otros elementos, la perdida de energía planificada, longitud de línea de evacuación, excesiva distancia entre las plantas, afecciones territoriales y medioambientales e ineficacia energética por pérdidas de tensión». En la PNL también se reclama al Ministerio que reconsidere las alegaciones e informes contrarios e impulse el diálogo con los municipios afectados y agentes implicados.

Esta no será la primera vez que Les Corts se pronunciará sobre la Magda. El pasado mes de diciembre, el parlamento valenciano ya reclamó al Gobierno la «paralización inmediata» del proyecto. Lo hizo gracias a una PLN presentada por Compromís y que consiguió el apoyo de PSPV y Podemos.

La formación nacionalista y a través del senador Carles Mulet registró este miércoles una petición de comparecencia de la ministra Teresa Ribera para que explique los motivos por los que se ha dado luz verde a la Magda pese a los informes contrarios.