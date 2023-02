Alcaldes y hosteleros del interior de Castellón se muestran convencidos de que la nieve constituirá un reclamo turístico de cara a este fin de semana. Sin embargo, las bajas temperaturas nocturnas pueden provocar la aparición de placas de hielo, por lo que las autoridades piden precaución en la carretera.

Reclamo turístico

"Es un reclamo muy potente que tenemos; beneficiará a muchos bares y comercios", apuntaba el alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, quien recomendaba "hacer noche aquí en alguna de las casas rurales, ya que cerca del fuego se está muy bien". "Pensamos que este fin de semana puede haber más afluencia de turistas al interior para disfrutar de sus paisajes nevados", señala el vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, quien cree que esto beneficiará al sector. Joaquín Deusdad, presidente de la asociación de empresarios, restaurantes y experiencias turísticas de interior de la Comunitat Valenciana y responsable de El Faixero, cree que esto puede beneficiar a los restaurantes del interior --donde van preguntando-- y "algo" a los alojamientos turísticos.

Els Ports

Una de las zonas donde más nieve se ha acumulado ha sido en la comarca de Els Ports, que sin duda, será una de las más visitadas este fin de semana. Desde su capital, Carlos Gutiérrez, responsable de Casa Roque, "la gente nos está llamando para reservar para el fin de semana y preguntando que todavía queda nieve, con lo que sí se está notando la nieve para las reservas". A ello se suma el aliciente que suponen las XX jornadas de la trufa Morella-Els Ports.

No seguirá nevando

"Si queda, la nieve es siempre un atractivo muy importante", señala la alcaldesa de Ares del Maestrat, Esther Querol. Se está marchando muy rápido pero como las temperaturas nocturnas están siendo muy bajas pero confiamos en que algo quedará, todo dependerá de si el día la temperatura es alta y se va deshaciendo, añadía. Por ejemplo, el alcalde de Culla, Heredio Belles, señalaba que "ha caído muy poca y prácticamente ya no queda" en su zona. Desde el restaurante de Barracas Los Llanos señalaban que estaban recibiendo llamadas de gente preguntando, aunque en esa zona "no tenemos nieve" aunque supone que seguirán yendo igual.

Fin de la emergencia

Morella cubierta de un manto blanco a vista de dron ofrece una estampa idílica de los efectos de la borrasca Isaack. La Generalitat desactivó este jueves la situación 0 por nevadas del Alt Maestrat y els Ports. La previsión de Aemet apunta a que no seguirá nevando. No obstante, sí hay riesgo de heladas, por lo que los Bomberos estarán pendientes para repartir sal.

Extremar la precaución

No obstante, desde el Consorcio Provincial de Bomberos, pedían, aunque el temporal haya pasado, extremar la precaución. "Es prácticamente seguro que no va a nevar, pero existe la posibilidad de que se formen placas de hielo por las bajas temperaturas de la noche del viernes al sábado". También pedían que no se aparque en la orilla de las carreteras para no dificultar el paso de los vehículos de emergencias. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Morella piden respetar las fincas y propiedades privadas y no estacionar vehículos en vías de comunicación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha reportado como evento singular la nevada del 8 de febrero que afectó a Els Ports y el Alt Maestrat. En el norte de la provincia se superaron los 20 cm, hasta llegar a 30 cm en la zona de la Tinença de Benifassà.

"Hay que tener precaución con el hielo y nieve a la hora de conducir, aunque las carreteras están prácticamente limpias", indicaba el alcalde de Vistabella. Igualmente, desde Ares, lanzaba el mismo mensaje, debido a que dan temperaturas nocturnas muy bajas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta para este viernes y sábado por mínimas de -8º y -6º respectivamente.

Dispositivo especial

Desde la Subdelegación del Gobierno indicaron que la Guardia Civil dispondrá de dispositivo especial de tráfico para el control de la seguridad vial de la provincia. Hay que recordar que en enero del 2021 la Benemérita tuvo que intervenir ante la multitud de auxilios de conductores que se habían quedado atrapados en puntos como Benassal, Ares del Maestrat o Catí.