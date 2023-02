Un menor espera más de dos días para ingresar en el General de Castelló por falta de camas

La presión asistencial que soporta el Hospital General de Castelló ha vuelto a colapsar las urgencias del centro de referencia en la provincia. Si durante el pico epidemiológico por los virus respiratorios de principios de diciembre la demora para ingresar en el General superó las 30 horas, como informó Mediterráneo, ahora un menor ha tenido que esperar hasta 50, es decir, más de dos días para pasar a planta por la falta de camas, según denuncia el sindicato CCOO.

El hecho de que no haya espacio disponible ha provocado que se hayan acumulado en las dependencias de urgencias 25 pacientes pendientes de ingreso, «lo que provoca que no haya espacio para atender al resto que está esperando», indican desde CCOO, al tiempo que alertan de que la situación ha provocado que se haya tenido que asistir en los pasillos por estar las camillas de los boxes llenas.

Esta circunstancia se produce, especialmente, durante los fines de semana, donde normalmente no se dan altas y, por tanto, hay más personas que deben pasar a planta que camas disponibles. Esto se traduce en que se registra un importante tapón. Y es que hay que tener en cuenta que algunas de ellas están reservadas para las personas que tienen operaciones programadas.

Sin sitio para atender en urgencias

«En las urgencias no se puede trabajar porque no hay sitio y lo único que se puede hacer es forzar altas o trasladar a algunas personas a la Magdalena, pero este hospital también está lleno», explican desde el sindicato, al tiempo que detallan que el incremento de la demanda asistencial no se debe solo a los virus respiratorios, con especial incidencia de la gripe, sino también a otras patologías.

De nuevo, se pone de manifiesto el grave problema de espacio que sufre este servicio, cuyo proyecto de reforma y ampliación ya se ha licitado por más de 11 millones de euros, después de años de retraso por el estallido de la pandemia y el abandono de la empresa adjudicataria de las obras.

Un nuevo hospital de referencia

Pero es que no solo las urgencias se quedan pequeñas ante la actual demanda asistencial, también padecen este problema las plantas de hospitalización, donde las habitaciones son compartidas. De ahí que ayer 11 asociaciones de pacientes de la provincia de Castellón se adhiriesen a la reivindicación de un nuevo centro hospitalario que sustituya al actual Hospital General que el pasado viernes formularan conjuntamente la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón (Alces Castalia) y los colegios oficiales de profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos de la provincia.

Por tanto, ya son 13 los colectivos, ya que la reivindicación contaba con el respaldo de Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Castellón, y ahora suma el apoyo de la Asociación Colectivo Unión de Integración al discapacitado, la Asociación de Esclerosis Múltiple Castellón, la Asociación de Esclerodermia Castellón, la Asociación Colectivo de Discapacitados de Borriana, Cocemfe Maestrat, Frater Castellón, la Asociación de Fibromialgia, fatiga crónica y reumatología del Baix Maestrat, la Asociación de Enfermos de Linfedema, la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunitat Valenciana, la Asociación Som Com Tu y la Asociación de Diabetes.

Ampliación «insuficiente»

Estas 11 entidades, que suman 2.285 socios, comparten el diagnóstico realizado los colegios profesionales sobre que la ampliación del actual hospital de la capital sería «claramente insuficiente» para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la sociedad castellonense. Por lo que solicitan la construcción de la nueva infraestructura por parte del Consell.

Reunión de Puig con Sanitat y Hacienda

En los próximos días está previsto que el president Ximo Puig, se reúna con el conseller de Sanitat, Miguel Mínguez, así como con el de Hacienda, Arcadi España, para decidir el futuro del General. Sobre la mesa estaría la posibilidad de construir, al lado del actual, un gran edificio que luego se uniría con el de ahora, tras haberlo reformarlo.

Presión política

La candidata del PP en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, se ha reunido con una jefa de servicio, en representación de los médicos; una representante de enfermería y un representante de los celadores del Hospital General, en el marco de la campaña ‘Castelló despierta’. «La situación de nuestra sanidad no puede ser más descorazonadora, necesitamos más personal, más medios técnicos, nuevos equipos y un nuevo Hospital General que sea referente en Castellón, como lo es la Fe en Valencia».

Por su parte, el portavoz de Compromís per Castelló y candidato a la alcaldía, Ignasi Garcia, se reunió con representantes de la junta de personal del General para escuchar las reivindicaciones de los sanitarios, como lo es la de un nuevo General.