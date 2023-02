Noah Sánchez es una mujer con todas las letras. De hecho, entre sus muchos atributos destaca el de su belleza, como ha atestiguado el jurado del concurso Miss t Star Spain, que le ha elegido como la transexual más guapa de toda España. Nacida en Castelló hace 33 años intentará ahora ser la transexual más bella del mundo en el Miss Trans Star International que se celebrará el próximo verano. “Siempre me he sentido mujer”, reconoce Noah, que comenzó con su transición de cambio de sexo cuando contaba con 22 años.

La historia de Noah no ha sido precisamente un camino de rosas, pero ha superado cada uno de los muchos obstáculos que le han puesto por delante: “Vengo de una familia de Castelló muy humilde y ante todo me considero luchadora y trabajadora. No tenía nada y lo he conseguido todo”. Lo cierto es que al margen de la reciente corona, Noah puede presumir de haber alcanzado buena parte de las metas que se ha propuesto. “Tuve que ponerme a trabajar pronto y no pude acabar la ESO. Entré en Mercadona, donde trabajé durante 11 años y donde se portaron de maravilla conmigo porque me dieron excedencia para el cambio de sexo y me volvieron a coger cuando se lo pedí, y después de varios empleos y destinos ahora vivo en València, donde he retomado mis estudios”.

Entre las experiencias que atesora la flamante Miss t Star Spain se encuentran también un periplo laboral en la marca de relojes Rolex, de plena actualidad por la última canción de Shakira. Así lo recuerda: “Me enamoré de un chico suizo y estuve viviendo en Suiza cinco años; buena parte de ese tiempo estuve en Rolex. Además también he trabajado como comercial de la trufa de Teruel, de camarera, de agente inmobiliaria o de administrativa en una empresa de exportación de pescados”.

Su esfuerzo le ha permitido según la propia Noah huir de salidas a las que se han visto abocadas otras amigas transexuales: “Pese a no tener grandes recursos no he tenido que acabar siendo prostituta como por desgracia les ha pasado a otras compañeras. Siempre he estado integrada y aunque ahora estoy soltera, he tenido parejas que me han amado increíblemente y he llevado una vida normal”.

Una gran oportunidad

Noah Sánchez entiende que ganar en el Miss t Star Spain puede abrirle muchas puertas, pero ante todo confía en ser la mejor representante posible para el colectivo que representa: “Es un orgullo competir por las mujeres transexuales de España. Entré en el concurso porque siempre he creído que tenía una luz especial al margen de que me puedan ver guapa o llamativa, así que quise probar suerte”. El resultado no se ha hecho esperar: “Será un recuerdo increíble porque no me lo tomo solo como un certamen de belleza, es una forma de normalizar y reivindicar lo que somos”.

Admite Noah por último que se toma su reinado “como un reto” por los siguientes motivos: “Siempre he vivido muy al margen del activismo. He intentado pasar desapercibida en la sociedad porque no me he visto obligada a dar explicaciones, pero espero que mi historia pueda servir para romper ese miedo a otras mujeres que puedan pasar por lo que pasé yo”.