Las autoescuelas de Castellón cargan contra Tráfico por el colapso y alertan del riesgo de cierres

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Castellón denuncia que la Jefatura Provincial de Tráfico no encuentra solución para el retraso en la realización de los exámenes de circulación. Según denuncian, se acumulan 3 meses de lista de espera y, la situación irá a peor en 2023. Uno de los problemas es la falta de personal examinador y administrativo. En estos momentos hay un coordinador y 8 examinadores, lo que consideran que es insuficiente.

Menos pruebas realizadas

Según las cifras de que disponen, en el último año ha descendido desmesuradamente las pruebas realizadas y no se ha reducido la bolsa de aspirantes pendientes. Así, de 16.121 pruebas en el 2021 se pasó a 12.656 en 2022, esto es, un 21% menos. Sin embargo la bolsa de aspirantes pendientes de examen apenas se movió --en diciembre eran 3.532-- y no ha mejorado.

Perdieron 3 refuerzos

"Estos datos, teniendo en cuenta que en el 2022 hemos contado con el refuerzo de 3 examinadores de personal interino que estuvieron de servicio 3 meses. Claramente se observa que en este 2022 no se ha conseguido dar una solución a la problemática vigente", afirman. "Si hubiésemos podido continuar con esos 3.465 exámenes que hemos perdido habríamos reducido la bolsa de alumnos y no hubiéramos tenido esta problemática", declara su presidente Fernando Alonso, quien pronostica que la bolsa va a aumentar.

Piden 12 examinadores fijos

"A día de hoy no hay noticias de que vaya a llegar personal interino de refuerzo, las horas extra no son contempladas por parte de la DGT --nos dicen que no hay presupuesto-- y se esperan jubilaciones por parte del personal actual", señalan. Según sus cálculos se necesita como mínimo 12 examinadores fijos que den continuidad a la realización de las pruebas, para conseguir que descienda la lista de espera.

Plantean cierres

Y es que, advierten, "de seguir descendiendo el número de las pruebas que nos concede la Jefatura muchas autoescuelas se van a plantear cerrar sus puertas". "Hay algunos que están ya cerca de la jubilación y se preguntan ¿para qué tengo que estar padeciendo? Vas a disminuir el número de exámenes, lo cual me crea problemáticas con los alumnos y padres; el precio de los combustibles aumenta y nos hemos quedado sin el descuento que teníamos las autoescuelas. Las familias estamos empezando a ver que tienen problemática para poder pagar y hacer frente a la obtención del permiso de conducir. Además, la Comunitat no da ayudas para la obtención del permiso, a diferencia de Madrid o Galicia.

"La mayoría de nuestros centros son pequeños. Hay autónomos que están planteándose bajar la persiana y ponerse a trabajar para otro porque no les compensa, en la situación actual, ya que las cifras de economía tampoco son positivas", advierte Fernando Alonso.

No se cubre una baja de larga duración

Se da la circunstancia de que uno de los examinadores de la plantilla está de baja desde marzo de 2022. "Si es una baja de larga duración, lo que la administración debería hacer es reponerla", declara.