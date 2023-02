El sistema de cupos y la falta de examinadores ahoga a las autoescuelas de Castellón. Raúl Ribés, secretario de la Asociación, explica que antiguamente cuando tenían alumnos para examinar lo notificaban a Tráfico y se presentaban. Ahora, el sistema ha cambiado, pues Tráfico es quien asigna el día y número de alumnos a presentar al práctico. Y estos llegan a cuentagotas.

En su caso, tiene una bolsa de 49 alumnos que tienen la teórica aprobada y están a la espera del examen práctico para obtener el carnet. Pero en los últimos dos meses solo ha podido examinar a 13 alumnos. "No se puede mantener un negocio abierto con 13 exámenes", lamenta.

Una autoescuela estándar

"Tengo una autoescuela estándar, dos profesores y una secretaria; como la mayoría de los que estamos en Castellón. En enero solo he podido examinar a siete alumnos. Ahora en febrero, he tenido un examen con 4 aspirantes, me han dado el siguiente para el día 17 con dos. En lo que llevamos de año, llevo 13 alumnos en dos meses. Los padres vienen y preguntan pero "¿por qué no se examina mi hija?". "No lo sé", responde.

Los suspendidos, a la cola

También se plantea otro problema, los alumnos que suspenden y deben volver a examinarse. Dado que la capacidad es mínima, van primero los que aún no se han examinado. ¿Con qué presión va un alumno a examen? Hay que recordar que la lista de espera es de 3 meses.

Preparándose... y a esperar

"Preparamos a la gente y a veces tienes que dejar de preparar prácticas. Como no les puedes ofrecer fecha de examen ¿quién gasta dinero en formarse? Con ello conseguimos que la formación básica se vaya perdiendo", declara.